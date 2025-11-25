º´Ìî»ËÏº¤¬´¶³´¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ç½éÄ«¥É¥é¡ª½Ð¿È¤ÎÅçº¬¡¦¾¾¹¾¤¬ÉñÂæ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ä¡×½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ë½Å°µ¡Ö¼Â¤Ï¡×
¡¡¥¥ã¥ê¥¢50Ç¯¤ò¸Ø¤ëÇÐÍ¥¤Îº´Ìî»ËÏº¡Ê70¡Ë¤¬NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍËÁ°8¡¦00¡¢ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤ÇÄ«¥É¥é½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÉñÂæÃÏ¤ÎÅçº¬¸©¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢Åçº¬¸©ÃÎ»ö¡¦¹¾Æ£°Â½¡Ìò¡£Æ±¶É¤«¤éº´Ìî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¡Ö¡Ø¤â¤¦Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¡ØÊÑ¤Ê½Ð±À¤³¤È¤Ð¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ìÍ¡ä
¡¡¡Ö¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤äNHK¡Ö°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤Î¤Î¤Û¤Û¤ó¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¡×¤Ê¤É²ñÏÃ·à¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡¢¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÄ«¥É¥éÄÌ»»113ºîÌÜ¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¡¢¤½¤ÎÉ×¤ÇÆüËÜ¤Î²øÃÌ¤òÀ¤³¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤Îºî²È¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤É×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡º´Ìî±é¤¸¤ë¹¾Æ£ÃÎ»ö¤ÏÅçº¬¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ë°ìÎ®¤Î¸©¤Ø²¡¤·¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¡£¿·»þÂå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¶µ°é¤Î½¼¼Â¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¹Í¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ë¾·¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï1975Ç¯¡¢·àÃÄ¡Ö¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡¦¥·¥¢¥¿¡¼¡×¤ËÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£92Ç¯7·î´ü¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤º¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤Ç¥Þ¥¶¥³¥ó¤Î·ËÅÄÅßÉ§¡ÊÅßÉ§¤µ¤ó¡ËÌò¤ò²ø±é¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À¡£¿ôÂ¿¤ÎºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä«¥É¥é½Ð±é¤Ï°Õ³°¤äº£²ó¤¬½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡½¡½Ä«¥É¥é½é½Ð±é¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡Ù¡Ê2008Ç¯ÅÙ¸å´ü¡Ë¤ä¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¡Ê10Ç¯ÅÙÁ°´ü¡Ë¤Ê¤ÉÅçº¬¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Ï²¿ËÜ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¼¤¬³Ý¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤â¤¦Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡ÖËÍ¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ¡Ê¤Ü¤ó¡Ë¤µ¤ó¡ÊÌ±Â¯³Ø¼Ô¡Ë¤Î´Æ½¤¤Î²¼¡¢±ü¤µ¤Þ¤Î¾Í»Ò¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò18Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òNHK¾¾¹¾ÊüÁ÷¶É¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÌòÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡¡¡Ö¹¾Æ£¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤·¤¿äÆ¼êÅÄ°ÂÄê¡Ê¤³¤Æ¤À¡¦¤ä¤¹¤µ¤À¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¢²ì¡¦¿·³ã¡¦Åçº¬¤ÎÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿Î©ÇÉ¤ÊÊý¤Ç¡¢Éð½Ñ¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÂæËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¹¾Æ£¤È¤¤¤¦Ìò¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¤¨¤é¤¯¥È¥Ü¥±¤¿¿Í¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢Åçº¬¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢À¾ÍÎ¶áÂåÊ¸ÌÀ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡Ö¼Â¤ÏÅö»þ¤ÎÃÎ»ö¤Ï¹ñ¤«¤é¸¯¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢äÆ¼êÅÄ¤µ¤ó¤âÄ¹ºê½Ð¿È¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬ÃÎ»öÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÅçº¬°¦¤Î¶¯¤¤¿ÍÊªÁü¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¡ØÊÑ¤Ê½Ð±À¤³¤È¤Ð¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ö¶áÂå²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°Û¹ñ¤Î¿Í¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÌ¼¤Î¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Î¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¡¢º®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¶áÂå²½¿ä¿Ê¤ÈÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤âÌ¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´¾ð¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸½¼Â¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¸½¼Â¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¸½Âå¤ÈÌÀ¼£¤Î»þÂå¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×