¡¡¹Åç¡¦ÃæÂ¼¾©À®³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢Íèµ¨¤ÎÄê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Øº£¥ª¥Õ¤«¤éÌîµå¥Î¡¼¥È¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡££±£°·î¾å½Ü¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç±¦Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¡£Æþ±¡´ü´Ö¤«¤é¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¡¢¹¥Ä´»þ¤ÎÂÇ·â¤Î´¶³Ð¤Ê¤É¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£µ¨¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿£±£°£´»î¹ç¤Ç£¹ËÜÎÝÂÇ¤ÈÈôÌö¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø¤Î¡ÈÁêËÀ¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥Õ¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤³¤½¡¢Ãå¼ê¤Ç¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¡£ÃæÂ¼¾©¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç·Ú¤á¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º£·î¤Ï½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ËÂÓÆ±¤»¤º¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÃíÎÏ¡£¡Ö¡Ê¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î±ÇÁü¤ò¡Ë¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í´¶³Ð¤È¤«¤ò¥Î¡¼¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Ä»ë²½¤·¤Ê¤¬¤éº£µ¨¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£°·î£·Æü¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Ç±¦Â¼ó¤ò¼ê½Ñ¡£Æþ±¡Ãæ¤Î»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Î¡¼¥È¤Ë¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤¿¡£¡Ö¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤«»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£Æ¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤¶¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é°ã¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡×¡£¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤Î½ê´¶¤ò½ñ¤Î±¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ë¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê½¬´·¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤¦°ìÃÊ¡¢ÆóÃÊ¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¾å¤¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤¬Âç»ö¡×¤È¡¢»×¹Í¤ÎÀ°Íý¤òÀ®Ä¹¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤À¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö¡Ê¾õÂÖ¤¬¡Ë°¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ù¤È¡¢°ú¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤ÈÂÇ³«ºö¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢£±£²·îÃæ½Ü¤ÎÁ´³«¤Ë°ÕÍß¡£º£µ¨¤Ï£±£°£´»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦£²£¸£²¡¢£¹ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£³ÂÇÅÀ¡£¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Íèµ¨¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ï³ÎÌó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£Ê¸»ú¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£