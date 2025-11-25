¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×Àµ²ò¡Ö¥á¥¸¥í¡×²ó¼ý¤·¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¡¡µÈÂôÎ¼¤Î¿·¤¿¤ÊÆñ²ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÈ¿¶Á
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè42ÏÃ¤¬25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¦¥°¥¤¥¹¤ò²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥Û¡¼¥Û¥±¥¥ç¡×¤ÈÌÄ¤«¤Ê¤¤¥¦¥°¥¤¥¹¤Ë°ã¤¦Ä»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Èµ¿¤¤¤Ï¤¸¤á¤ë¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ê¿ÂÀ¡ÊÀ¸À¥¾¡µ×¡Ë¤Î²òÀâ¤Ç¥¦¥°¥¤¥¹¤À¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¡£¿ôÆü¸å¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥ê¥è¤Ë¾·¤«¤ì¤ÆÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Î²È¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ê¥è¤Î»ÑÀª¤ËÃÎ»ö¤È¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤ÏÎø¿´¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÎ»ö¤Ï¶Ó¿¥¤Ë2¿Í¤¬ÎøÃç¤Ë¤Ê¤é¤Ì¤è¤¦²¿¤È¤«¤·¤í¤ÈÌ¿¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¶Ó¿¥¤Ï¡¢¥È¥¤Î¤â¤È¤Ë¡ÖÍÑ»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤ËÂ£¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¦¥°¥¤¥¹¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥á¥¸¥í¡×¤À¤ÈÀµ²ò¤·¤¿¤Î¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¿·Ê¹µ¼Ô¤Î³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶Ó¿¥¤Î¿·¤¿¤ÊÆñ²ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥¦¥°¥¤¥¹¤Î¥¤¥¹¤Ç¥Á¥§¥¢¡¼¡×¡Ö¥¦¥°°Ø»Ò¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ä¥¦¥°¥¤¥¹¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¥á¥¸¥í¡Ä¡×¡Ö¥¦¥°¥¤¥¹¤Ç°ìÌåÃå¤·¤À¤·¤¿²ÖÅÄ²°É×ÉØ¡×¡ÖÃÏÌ£¤ËÇî¼±¤Ê¤¦Âçµ¼Ô¡×¡Ö¤ª¤Ã¤È¡ªÁá¤¯¤â²ó¼ý¤·¤Æ¤¤ª¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ï¤ê¥á¥¸¥í¤«¡×¡Ö¤ªÁ°¤¬¥Ð¥é¤¹¤ó¤«¤¤¡ª¡×¡Ö¤¦¤°¤¤¤¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥á¥¸¥í¡ª¤µ¤¹¤¬³áÃ«¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡©¥ê¥è¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡©¡×¡ÖÃÎ»ö¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡ÖÃÎ»öÎäÀÅ¤À¤Ê¡×¡Ö¤ä¤Ï¤êÉã¿Æ¤ÏÈ¿ÂÐ¤À¤è¤Ê¡×¡Ö²¿¤ò¤ª¥È¥¤Ë¸À¤¦µ¤¤À¶Ó¿¥¤µ¤ó¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤Á¤ã¤ó¤âÈÄ¶´¤ß¤ä¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤Þ¤¿¶Ó¿¥¤µ¤ó¤ËÆñ²ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¡Ä¡×¡Ö¤ª¥È¥¤ËÍÑ»ö¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£