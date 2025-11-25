Á°È±Ì¿¡Ä¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡ÖÊø¤ì¤¿¤é¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¡×Á°È±ÀìÍÑ¤Î¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¡¡Îß·×½Ð²Ù¿ô58Ëü¸ÄÄ¶¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤â
¡¡ÅÅ¼ÖÆâ¤ä¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤ÎÃæ¤Ê¤É¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤Î¤ï¤º¤«¤Ê»þ´Ö¤ËÁ°È±¤òÀ°¤¨¤ë¼ã¤¤½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÑÈË¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¼°¤Î¥³¡¼¥à¡Ê¤¯¤·¡Ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£·ÈÂÓÍÑ¤Î¤¯¤·¤Ï°ÊÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÏÁ°È±¤ËÆÃ²½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á°È±ÀìÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Îß·×½Ð²Ù¿ô58Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤â¡£Á°È±´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ÎºÇ¿·»ö¾ð¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ý¥³¥ß¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡¡Á°È±ÀìÍÑ¤ÎÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¤¯¤·
¡Ö´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¡Ä°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¡×
¡¡ÈþÍÆ´ØÏ¢¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Ã¥È¥³¥¹¥á¡×¤ÎºÇ¿·¸ý¥³¥ß¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê¥Ø¥¢¥±¥¢¥°¥Ã¥ºÉôÌç¡¢11·î21Æü¸½ºß¡Ë¤Ç1°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖReFa HEART COMB Aira¡Ê¥ê¥Õ¥¡¥Ï¡¼¥È¥³¡¼¥à¥¢¥¤¥é¡Ë¡×¡£
ÈþÍÆ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReFa¡Ê¥ê¥Õ¥¡¡Ë¡×¤¬2024Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥³¡¼¥à¤Ç¡¢Ãæ±û¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ï¡¼¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëMTG¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Ö¥é¥·À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®¤Ç½÷À¤Î´é¤Þ¤ï¤ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃåÌÜ¡£Á°È±¤È¤ª¤¯¤ìÌÓ¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¥³¡¼¥à¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´é¤Þ¤ï¤ê¤ÎÈ±¤Ï¥á¥¤¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£³°½ÐÀè¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°À°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢ºÙ¤«¤¤ÌÓÂ«¤òÆ¨¤µ¤º¤È¤«¤»¤ëÀäÌ¯¤Ê»õÀß·×¤òÄÉµá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë
¡¡Åö½é¤Ï¥í¡¼¥º¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¡¢¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥´¡¼¥ë¥É¤Î3¿§Å¸³«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï3¿§¤ò¡¢11·î¤Ë¤Ï¥·¥ë¥¡¼¤Ê4¿§¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÈÎÇä¿ô¤ÏÈó¸ø³«¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¿·¿§ÄÉ²Ã¤Î¤¿¤Ó¤ËÂçÊÑ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢³ØÀ¸¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï2970±ß¡£¥·¥ë¥¡¼¥«¥é¡¼¤Ï3300±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£
·Ð±Ä²ñµÄ¤ÇÆ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤·¡ÄÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¥¦¥Æ¥Ê¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë¤Ï2022Ç¯3·î¡¢Á°È±ÍÑ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¡Ö¥Þ¥È¥á¡¼¥¸¥å¡¡Á°È±¥°¥ë¡¼a¡×¡Ê»²¹Í²Á³ÊÀÇ¹þ¤ß1100±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ç¤³¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¤òÅÉ¤Ã¤ÆÁ°È±¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë¾¦ÉÊ¡£³«È¯¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÁ°È±¤¬Êø¤ì¤¿¤é¤³¤ÎÀ¤¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤È¤¤¤¦ZÀ¤Âå¤Î¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»Â¿·¤¹¤®¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¼ÒÆâ¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡£¤½¤³¤ÇÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÁ°È±¤ò¸Ç¤á¤Æ·Ð±Ä²ñµÄ¤ÇÆ¬¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¤ê¡£ÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¡¢¾¦ÉÊ²½¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÈ¯Çä°Ê¹ß¡¢±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÇä¾å¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îß·×½Ð²Ù58Ëü¸Ä¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Á°Ç¯Èæ¤Ç139¡ó¤È¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë
¡¡È¯ÇäÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ëÁ°È±¤ÎÅ´ÈÄ¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤âÊø¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Çä¤ì¹Ô¤¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È±¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖSNS¤Ç¤â¡ØÁ°È±¥°¥ë¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¤é°ìÆüÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª´¶Æ°¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤«¤ËÁ°È±¤¬Êø¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÇº¤ß¤¬¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¸«¤é¤ì¡¢ºÇ¹â¤Î¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤È¡¢Á°È±¤Î¾õÂÖ¤¬¿¼¤¯´ØÏ¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢Á°È±¤òÍýÁÛ¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÎÈÏ°Ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¼«¿®¤ä°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¼Ò¡Ë
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ë¡×
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÇÃæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ëÊì¿Æ¤ÏËèÄ«¡¢¶À¤ÎÁ°¤òÎ¥¤ì¤Ê¤¤Ì¼¤òÄÉ¤¤Î©¤Æ¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¤½¤¦¡£Ì¼¤ËÁ°È±¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡×¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¡ÖÁ°È±¥ß¥¹¤ë¤È½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¡ÖÁ°È±¤ò»à¼é¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¹»¤Ø¡×¡ÖÀèÇÚ¤ËÁ°È±¤«¤ï¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤Ë¤è¤ëÁ°È±¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥Æ¥Ê¤¬ZÀ¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡¢16¡Á25ºÐ½÷À¡¢n=360Ì¾¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó75¡ó¤Î½÷À¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤Ï¡ÖÁ°È±¡×¤À¤È²óÅú¡£¡ÖÁ°È±¤¬¤¤Þ¤ë¤È¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï85¡ó¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á°È±¤¬¤¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹¤È¡Öº£Æü¤Î¼«Ê¬À¤³¦°ì²Ä°¦¤¤¡ª¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡ª¡×¡Ö°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¾õÂÖ¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤Ç¼«¿®¤¬¤ï¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ç¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Êø¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê43%¡Ë¡¢¡Ö¤ä¤ëµ¤¤ò¼º¤¦¡×¡Ê42%¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
