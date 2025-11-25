¼«Å¾¼Ö¤Î¹âÎð½÷À¤Ò¤Æ¨¤²¤µ¤ì½Å½ý¡¡61ºÐ½÷ÂáÊá¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¡»°½Å¡¦¾¾ºå»Ô
»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ¡¢61ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤Ë½»¤àÀ¶ÁÝºî¶È°÷¡¢¾ë»³É´¹çÍÆµ¿¼Ô¡Ê61¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾ë»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï24Æü¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾ºå»Ôµû¸«Ä®¤Î¸©Æ»¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿86ºÐ¤Î½÷À¤ò¤Ï¤Í¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤òÂÇ¤Á½Å½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¼Ö¤Î¥É¥¢¥ß¥éー¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¾ë»³ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼Ö¤òÆÃÄê¤·¡¢ÂáÊá¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£