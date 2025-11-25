ÊÆ¥Ä¥¢¡¼No.1¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤âÈ×ÀÐ¤Ë¡¡Àè½µÆüËÜ¤Ç½éV¤Î21ºÐ¤Ï36¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ú½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
24 ÆüÉÕ¤Î½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬ÏÆ¸µ²Ú¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë»þ¤Î¾Ð´é¤¬120¡ó
Àè½µ¤Î¡ÖCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ê¤É¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬À¤³¦1°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¡¼¥×¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤ËNo.1Áª¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¯¡£ÆüËÜÀª¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¤¬3°Ì¤ò°Ý»ý¡£°Ê²¼¡¢À¾¶¿¿¿±û¡Ê9°Ì¡Ë¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê14°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£CME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤¬¡¢24°Ì¤«¤é6¥é¥ó¥¯¾å¤²18°Ì¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¡£´ä°æÌÀ°¦¡Ê23°Ì¡Ë¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê26°Ì¡Ë¡¢´ä°æÀéÎç¡Ê31°Ì¡Ë¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê37°Ì¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤òÂ×´§¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï4¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·43°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£53°Ì¤Ë²ÏËÜ·ë¡¢59°Ì¤Ë¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢60°Ì¤Ë¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬¤Ä¤±¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ï36¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·129°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ºÇ¿·¡ª½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï11.8²¯±ß¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ä¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÁí¤Ê¤á¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¥¯¥é¥ÖÆþ¤ì°ã¤¤¤Ç°ÛÎã¤ÎÇÔÀï¡Ä²«¥¢¥ë¥à¤¬Ä¾É®¤Î¡È²ù¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¼ê»æ¡É¤ò¸ø³« ¡Ö¿äÄê¤À¤±¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¹ñÆâ½÷»Ò1¼¡QT¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡© ÇÏ¾ìºé´õ¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬ÏÆ¸µ²Ú¤ò½ËÊ¡¤¹¤ë»þ¤Î¾Ð´é¤¬120¡ó
Àè½µ¤Î¡ÖCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Ê¤É¤â¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬À¤³¦1°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥¡¼¥×¡£Ì¾¼Â¤È¤â¤ËNo.1Áª¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¡£2°Ì¤Ë¤Ï¥Í¥ê¡¼¡¦¥³¥ë¥À¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬Â³¤¯¡£ÆüËÜÀª¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¤¬3°Ì¤ò°Ý»ý¡£°Ê²¼¡¢À¾¶¿¿¿±û¡Ê9°Ì¡Ë¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê14°Ì¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£CME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¤ò5°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿Èª²¬Æà¼Ó¤¬¡¢24°Ì¤«¤é6¥é¥ó¥¯¾å¤²18°Ì¤Þ¤ÇÌá¤·¤¿¡£´ä°æÌÀ°¦¡Ê23°Ì¡Ë¡¢¸Å¹¾ºÌ²Â¡Ê26°Ì¡Ë¡¢´ä°æÀéÎç¡Ê31°Ì¡Ë¡¢¾¡¤ß¤Ê¤ß¡Ê37°Ì¡Ë¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Àè½µ¤Î¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼¡ÖÂç²¦À½»æ¥¨¥ê¥¨¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¥¹¡×¤ÇÇ¯´Ö½÷²¦¤òÂ×´§¤·¤¿º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï4¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·43°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£53°Ì¤Ë²ÏËÜ·ë¡¢59°Ì¤Ë¾®½Ë¤µ¤¯¤é¡¢60°Ì¤Ë¹ÓÌÚÍ¥Æà¤¬¤Ä¤±¤ë¡£Æ±Âç²ñ¤Ç½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¤¿¥¦¡¼¡¦¥Á¥ã¥¤¥§¥ó¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤Ï36¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·129°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
ºÇ¿·¡ª½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°
¡Ú³ÎÄêÈÇ¡Û¥·¡¼¥É³ÍÆÀ¤«¡©QT¹Ô¤¤«¡©¡¡¹ñÆâ½÷»Ò³³¤Ã¤×¤Á¥é¥ó¥¥ó¥°2025
Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï11.8²¯±ß¡¡ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡¢¥Ù¥¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ä¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¤¬¥¿¥¤¥È¥ëÁí¤Ê¤á¡ÖÄ»È©¤¬Î©¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¥¯¥é¥ÖÆþ¤ì°ã¤¤¤Ç°ÛÎã¤ÎÇÔÀï¡Ä²«¥¢¥ë¥à¤¬Ä¾É®¤Î¡È²ù¤·¤µ¤òÁÊ¤¨¤ë¼ê»æ¡É¤ò¸ø³« ¡Ö¿äÄê¤À¤±¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¡×
¹ñÆâ½÷»Ò1¼¡QT¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Ä½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡© ÇÏ¾ìºé´õ¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼