24Æü¸á¸å10»þº¢¡¢¿·³ã»ÔËÌ¶è¤Î°û¿©Å¹¤ÇÌÏÂ¤Åá¤ÇÃËÀ¤òÆÍ¤»É¤½¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤¬»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Î¸½¹ÔÈÈ¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿·³ã»ÔËÌ¶è¤ÎÇÀ¶È¤ÎÃË¡Ê71¡Ë¤Ç¤¹¡£24Æü¸á¸å9»þ45Ê¬º¢¡¢°û¿©Å¹¤«¤é·Ù»¡¤Ë¡ÖÆüËÜÅá¤ò»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·³ãËÌ½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï°û¿©Å¹¤ÇÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÏÂ¤Åá¤ÇÊ¢¤òÆÍ¤»É¤½¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶§´ï¤ÏÆüËÜÅá¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¤·¤¿ÌÏÂ¤Åá¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎµÒ¤¬ÃË¤«¤éÌÏÂ¤Åá¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢ÃËÀ¤ËÌÏÂ¤Åá¤Ë¤è¤ë¥±¥¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö»É¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢Àè¤ËÁê¼ê¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¡£»¦¤¹µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ìÉôÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
