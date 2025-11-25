¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥»¥ß¥¨¥ó¡õ¥á¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥â¶¯ÂÇ¼Ô¥È¥ì¡¼¥ÉÎ¾µåÃÄ¤¬Àµ¼°È¯É½¡ª
¡¡¥á¥Ã¥Ä¤È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ï24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤¬À®Î©¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¡£¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥»¥ß¥¨¥óÆâÌî¼ê¡Ê35¡Ë¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ø¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ë¥â³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ø¤½¤ì¤¾¤ì°ÜÀÒ¤¹¤ë¡£
¡¡¥»¥ß¥¨¥ó¤Ï2011Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È6½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ201°Ì¡Ë¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢13Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò·Ð¤Æ¡¢22Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¾¡Éé¶¯¤¤ÂÇ·â¡¢ÆóÍ·´Ö¤Î·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ê¤É¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¡£21¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï¤È¤â¤ËÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ¡¢¥ª¡¼¥ëMLB¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤âÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ21¡¢25Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ÄÌ»»1629»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.253¡¢1613°ÂÂÇ253ËÜÎÝÂÇ¡¢801ÂÇÅÀ¡¢139ÅðÎÝ¤ÈÁö¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥â¤Ï2011Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ13°Ì¡Ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥á¥Ã¥Ä¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢16Ç¯¤ËÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥Ã¥Ä°ì¶Ú¤Ç22Ç¯¤«¤é¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç150»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¡£º£µ¨¤Ï155»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.262¡¢¤È¤â¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë25ËÜÎÝÂÇ¡¢92ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¡¢³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£ÄÌ»»¤Ï1066»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.262¡¢974°ÂÂÇ135ËÜÎÝÂÇ¡¢463ÂÇÅÀ¡¢54ÅðÎÝ¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤ÎÀé²ìÞæÂç¤â¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£