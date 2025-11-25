12ºÐ¾¯½÷¡È¿Í¿È¼è°ú¡É ¥¿¥¤·Ù»¡¤âÊì¿Æ¤ËÂáÊá¾õ
¡¡¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤¬°ãË¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÆ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤¬ANN¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Êì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¥¿¥Ã¥Á¥ã¥¤»á¤ÎÈ¯¸À
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¸½ºß¡¢Ãç²ð¤ä¿Í¿È¼è°ú¤Ë´Ø¤·¤ÆÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÎ¾Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô ¥¿¥Ã¥Á¥ã¥¤»á¡Ë
¡¡Êì¿Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12ºÐ¤ÎÌ¼¤òÆüËÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ°ãË¡¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿»ùÆ¸Ê¡»ãË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤âÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤äÂæÏÑ¤Ç·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤é¤È¶¨µÄ¤·¤¿¥¿¥¤·Ù»¡´´Éô¤Î¥¿¥Ã¥Á¥ã¥¤»á¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ç¸½ÃÏÅö¶É¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ÎÂáÊá¾õ¤ò¼è¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÇ¯Æâ¤Ë¤â°ÜÁ÷¤ò´°Î»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£°ÜÁ÷Àè¤ÏÆüËÜ¤Ç¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ÎÍèÆü¤òÃç²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë