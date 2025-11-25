¼Â¸½¤ÏÆñ¤·¤¤!? ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ö¼¡À¤ÂåÀïÆ®µ¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Ãµ¤·¤Î¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬ÌÜÁ°¤Ë °Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤½¤¦¤Ê¥ï¥±
À¤³¦¤ÎÀïÆ®µ¡¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡Ö¹ñºÝ¶¦Æ±³«È¯¡×
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¸ÉÆÈ¤Ê·³»ö³×¿·¹ñ²È¡×¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤òÂ¾¹ñ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤È»º¶È¹½Â¤¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢ÀïÆ®µ¡¡¢Ìµ¿Íµ¡¡¢¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇÀèÃ¼Ê¼´ï¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¹ñ²È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤·¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆÈ¼«¤ÎÀïÆ®µ¡¤ò¸«¤ë
¡¡¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢·ú¹ñ½é´ü¤«¤éÂ³¤¯¼þÊÕ½ô¹ñ¤È¤Î¹±¾ïÅª¤Ê¶ÛÄ¥¾õÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ²¿ÅÙ¤È¤Ê¤¯´íµ¡¤Ë´Ù¤Ã¤¿Éð´ï¶ØÍ¢¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉ¬Í×¤ÏÈ¯ÌÀ¤ÎÊì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎËÉ±Ò»º¶È¤¬°é¤ó¤ÀÁÏÂ¤ÎÏ¤ÈÆÈÎ©À¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¸ÉÎ©¤¬À¸¤ó¤À²Ì¼Â¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¼¡¤Ê¤ëÄ©Àï¤Ï½¾Íè¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Æ±¹ñ¤Ï2028Ç¯¤òÌÜÅÓ¤Ë¡Ö¼¡À¤Âå¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¡×³«È¯¹½ÁÛ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¶õ·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÎÏ¤ÏÆü¾ï¤Î°ìÉô¤È²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢F-35I¡Ö¥¢¥Ç¥£¡¼¥ë¡×¤Î±¿ÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Æ±µ¡¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸·³Ê¤ÊÍ¢½Ð´ÉÍýÂÎÀ©¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤µ¤ì¤¿µ»½Ñ¹½Â¤¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤¿Ê¼´ï¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬»Ø¸þ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖºÇ¿·±Ôµ¡¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼«¹ñ¤ÎÀïÆ®»×ÁÛ¤ò´°Á´¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¹Ò¶õÀïÎÏ¡×¤ò¼«¤éºî¤ê½Ð¤·¡¢·Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¥È¥ë¥³¤Î¡ÖKAAN¡×¡¢´Ú¹ñ¤ÎKF-21¤Ê¤É¡¢ÃÏ°èÇÆ¸¢¹ñ²È¤¬¼«Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â¤Þ¤¿ÆÈ¼«Å¯³Ø¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¥¹¥Æ¥ë¥¹µ¡¤ÎÊÝÍ¤òÌî¿´¤È¤·¤ÆÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸½Âå¤ÎÀïÆ®µ¡³«È¯¤Ï¿ôÃû±ßµ¬ÌÏ¤Î¹ñ²È»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±ÆÈ¤Ç´°¿ë¤Ç¤¤ë¹ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¦¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë¤è¤ë¡ÖGCAP¡×¤ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬¿Ê¤á¤ë¡ÖFCAS¡×¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼¡À¤Âåµ¡³«È¯¤ÎÄ¬Î®¤ÏÂ¿¹ñ´Ö¶¨ÎÏ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Îã¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆÈ¼«¤ÎÀïÆ®µ¡³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤â¤Þ¤¿¡¢µ»½ÑÅª¡¦»ñ¶âÅª¤Ê¸½¼Â¤ò´Õ¤ß¤ì¤Ð¡¢¤¤¤º¤ì¹ñºÝÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤òµá¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÊÉ¤¬¤½¤Ó¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¶¨Æ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥¬¥¶¤ò¤á¤°¤ë·³»ö¹ÔÆ°¤ä¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤ò´Þ¤à¹ñºÝÅªÈãÈ½¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
DSEI JAPAN2025¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿GCAP¤Î¥¹¥±¡¼¥ëÌÏ·¿¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë¡£
¡¡ÀøºßÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ¾¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¤È¤â¤ËGCAP¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2035Ç¯Á°¸å¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ»½ÑÌÌ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÅÅ»ÒÀï¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥»¥ó¥µ¡¼µ»½Ñ¤ÏGCAP¤ÎÃæ³Ë¥¢¥Ó¥ª¥Ë¥¯¥¹¤È¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¤ò»ý¤Á¤¦¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ï¡¢ÍýÏÀÅª¤Ë¤Ï¡ÖÀï½Ñ¤ÎÍ»¹ç¡×¤òÀ¸¤à²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈËÉ±Ò¶¨ÎÏ¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤ÆÆñ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÅì½ô¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ä¹ñºÝÀ¤ÏÀ¤ò´ª°Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¯¼£Åª¥ê¥¹¥¯¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹â¤¯¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ»ñ¶â½¸ÌóÅª¤Çµ»½ÑÅª¤ËÊ£»¨¤ÊÎÎ°è¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÉÎ©Åª¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤³¤½¤¬ºÇÂç¤ÎÂ¤«¤»¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤¬¡Ö¶¨Ä´¤Ë¤è¤ë¹Ò¶õÀïÎÏ³«È¯¡×¤Î»þÂå¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬Ã±ÆÈ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤±¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÊ¬¿åÎæ¤¬¡¢2028Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¸Â¤ÎÀè¤Ë¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆÈ¼«¤ÎÀïÆ®µ¡³«È¯¤ËÄ©¤ó¤ÀÎò»Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹À½¡Ö¥ß¥é¡¼¥¸¥åV¡×¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡Ö¥Í¥·¥§¥ë¡×¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯Å¸·¿¤Î¡Ö¥¯¥Õ¥£¥ë¡×¤ò¼ÂÍÑ²½¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂè4À¤Âåµ¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥é¥Ó¡×¤Î»îºî¡¦Èô¹Ô»î¸³¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥¢¥á¥ê¥«¤È¤Î¶¨ÎÏ¹½Â¤¤¬¶¯¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡Ö¥é¥Ó¡×·×²è¤ÏÃæ»ß¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÌ´¤ÏÅÓÀä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡40Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¼«¹ñÀß·×¤ÎÍã¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£ÅÙ¤³¤½¡¢¸ÉÎ©¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÁÏÂ¤ÎÏ¤¬¡¢ºÆ¤Ó¿·¤¿¤Ê²Ì¼Â¤ò¼Â¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤¬¼¡¤Ë¤É¤Î¹ñ¤È¼ê¤ò·ë¤Ö¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃ¯¤È¤â·ë¤Ð¤Ê¤¤¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£