25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ï³ÆÃÏ¤ÇµÞ¤ÊÍë±«¤äÆÍÉ÷¤ËÃí°Õ¡£À¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï²«º½¤Ë¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÅ·µ¤¡ä
ÆüËÜ³¤¤ÈÂÀÊ¿ÍÎ±è´ß¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÄãµ¤°µ¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ³¤¤ÎÄãµ¤°µ¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Äãµ¤°µ¤¬¶á¤Å¤¯¤È¥¶¥Ã¤È±«¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤êÍë¤äÆÍÉ÷¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¾ÆüËÜ¡ÁÅìÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤«¤é±«¤¬¹ß¤ê¡¢±è´ßÉô¤Û¤É±«¤Î¹ß¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸á¸å¤ÏÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«µÓ¤¬¶¯¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìë¤ÏÄãµ¤°µ¤ÎÄÌ²á¤¹¤ëÅìËÌ¤Ç±«¤ÎÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦ËÌÉô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂç±«¤ÇÃÏÈ×¤Î´Ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Î±«¤Ç¤âÅÚº½ºÒ³²¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÌ³¤Æ»¤ÏÀ²¤ì´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢À¾ÆüËÜ¡Á²Æì¤Ë¤Ïµ¨Àá³°¤ì¤Î²«º½¤¬Èô¤ó¤Ç¤¯¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²«º½º®¤¸¤ê¤Î±«¤ä±«¾å¤¬¤ê¤ÎÈôÍè¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÁ°Æüº¹¡Ë¡ä
´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤ÏÄ«¤«¤é¤Û¤È¤ó¤Éµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢Ãë´Ö¤â»ÕÁö¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¾ÆüËÜ¤â¸á¸å¤ÏÉ÷Îä¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»¥ËÚ¡¡¡¡¡¡10¡î¡Ê-3¡Ë
ÀçÂæ¡¡¡¡¡¡15¡î¡Ê-1¡Ë
¿·³ã¡¡¡¡¡¡17¡î¡Ê¡Ü2¡Ë
Åìµþ¡¡¡¡¡¡12¡î¡Ê-7¡Ë
Ì¾¸Å²°¡¡¡¡13¡î¡Ê-6¡Ë
Âçºå¡¡¡¡¡¡16¡î¡Ê-3¡Ë
Ä»¼è¡¡¡¡¡¡19¡î¡Ê-1¡Ë
¹âÃÎ¡¡¡¡¡¡20¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
Ê¡²¬¡¡¡¡¡¡19¡î¡Ê¡Þ0¡Ë
¡ã½µ´ÖÍ½Êó¡ä
¢£Âçºå¡ÁÆáÇÆ
26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»³±¢¤Ç¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Þ¤ÇÎä¤¿¤¤±«¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÏÁ°Àþ¤Î±Æ¶Á¤Ç¤¯¤â¤ê¤ä±«¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½µËö¤Ï¹¤¯Æüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²Æì¤ÏÀ²¤ì¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤È28Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ï±À¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
26Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢ÅìËÌÆüËÜ³¤Â¦¤äËÌÎ¦¤ÇÎä¤¿¤¤±«¤äÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤ÈÃÈ¤«¤µ¤¬Ìá¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¹¤¯À²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½µËö¤ÏËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤Ç±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£