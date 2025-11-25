¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè43²ó¡¡¶Ó¿¥¡¢¥È¥¤Ë¡É¤¢¤ë¤³¤È¡É¤òÌ¿¤¸¤ë¡Ú¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè43²ó¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾¹¾¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¡Ê¹âÀÐ¡Ë¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¡¢À¤³¦¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿Ëö¤ËÆüËÜ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿³°¹ñ¿Í¤Î±Ñ¸ì¶µ»Õ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡È²øÃÌ¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤«¤é¼¡Âè¤Ë¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö²øÃÌ¡×¤ò°¦¤·¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¶¦¤Ë¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ÎÆü¡¹¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤ËºÆ¹½À®¤·¤ÆÅÐ¾ì¿ÍÊªÌ¾¤äÃÄÂÎÌ¾¤Ê¤É¤Ï°ìÉô²þ¾Î¤·¤Æ¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÉÁ¤¯¡£¸¶ºî¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡£
¢£Âè43²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£¶Ó¿¥¤ÏÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤Ë¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤¬¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ÈÎøÃç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¥È¥¤ËÍê¤ß¤ËÍè¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥è¤Ë¤â¥Ø¥Ö¥ó¤È¤ÎÎø¤Î±þ±ç¤òÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥È¥¤ÏÈÄ¶´¤ß¤Ë¤¢¤¦¡£¶Ó¿¥¤È¥ê¥è¡¢¤É¤Á¤é¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤¦¥È¥¡£¤½¤³¤Ë¥ê¥è¤¬¥Ø¥Ö¥ó¤òµá¤áË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¡£
