¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ùº´Ìî»ËÏº¡¢Ä«¥É¥é¤Ë±ï¤Ê¤¯¡Ö¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡¡½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ËÂç´î¤Ó
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¡£¹¾Æ£°Â½¡Ìò¤Îº´Ìî»ËÏº¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡½¡½º£²ó¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åçº¬¸©¡¦¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤Ê¤ÉÅçº¬¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Ï²¿ËÜ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬À¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ¤µ¤ó¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢±üÍÍ¤Î¾Í»Ò¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò18Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òNHK¾¾¹¾¶É¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë¹¾Æ£°Â½¡¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¹¤«¡©
¹¾Æ£¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿äÆ¼êÅÄ°ÂÄê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¢²ì¡¦¿·³ã¡¦Åçº¬¤ÎÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿Î©ÇÉ¤ÊÊý¤Ç¡¢Éð½Ñ¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÂæËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¹¾Æ£¤È¤¤¤¦Ìò¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¤¨¤é¤¯¤È¤Ü¤±¤¿¿Í¤À¤Ê¤È(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢Åçº¬¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢À¾ÍÎ¶áÂåÊ¸ÌÀ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼Â¤ÏÅö»þ¤ÎÃÎ»ö¤Ï¹ñ¤«¤é¸¯¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢äÆ¼êÅÄ¤µ¤ó¤âÄ¹ºê½Ð¿È¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬ÃÎ»öÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÅçº¬°¦¤Î¶¯¤¤¿ÍÊªÁü¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¡ÖÊÑ¤Ê½Ð±À¤³¤È¤Ð¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÂå²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°Û¹ñ¤Î¿Í¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÌ¼¤Î¥ê¥è¤Î¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¡¢º®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¶áÂå²½¿ä¿Ê¤ÈÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤âÌ¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸½¼Â¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¸½¼Â¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¸½Âå¤ÈÌÀ¼£¤Î»þÂå¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®ÀôÈ¬±À¤òÄ¹Ç¯Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ËÍ¤Ï¸¦µæ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é»ö¼Â¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥Ø¥ë¥ó¤È¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬µ¤·¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ê¤É¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²øÃÌ¤äËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²øÃÌ¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¡×Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤´Â¸Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾¾Ìî¥È¥¤Ë¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÂç¤é¤«¤Ê´¶¤¸¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¸¦µæ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îµ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢·è¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤ÎÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¯ÌÌ¡Ê¤³¤ï¤â¤Æ¡Ë¤Ê¤È¤³¤í¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFranKo¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤¢¤È·ÉÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¶Ó¿¥¤ò±é¤¸¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Çµï¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÀµÄ¾¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤¬Êú¤¨¤ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ä°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¼Â¤Ï±Æ¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶á¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°Ç¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ã¯¤«¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤äÎ©¾ì¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤â³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸½¼Â¤ò¡Ö²øÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦¼ÔÆ±»Î¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄü¤á¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Æ£¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÌòÊÁ¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤È¤â½Å¤Í¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤â¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¾Æ£ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤è¤ê¤ÎÎò»Ë¤Î»Ä¤ë¾¾¹¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÄ¶½ÅÍ×¥¥ã¥é¡É¤Î»Ñ¤¬¡ª ¥Í¥Ã¥È¡Ö¿ë¤Ë¡Ä¡×
¡½¡½º£²ó¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é½Ð±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î´¶ÁÛ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åçº¬¸©¡¦¾¾¹¾»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø¤À¤ó¤À¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥²¥²¥²¤Î½÷Ë¼¡Ù¤Ê¤ÉÅçº¬¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Ä«¥É¥é¤Ï²¿ËÜ¤«¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬À¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦Ä«¥É¥é¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢º£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ËÍ¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤Î¤ÒÂ¹¤Î¾®ÀôËÞ¤µ¤ó¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢±üÍÍ¤Î¾Í»Ò¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤ò18Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤«¤é¾®ÀôÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òNHK¾¾¹¾¶É¤Ç¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÍ¤â¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¹¾Æ£¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ò¶µ»Õ¤È¤·¤Æ¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿äÆ¼êÅÄ°ÂÄê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¢²ì¡¦¿·³ã¡¦Åçº¬¤ÎÃÎ»ö¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿Î©ÇÉ¤ÊÊý¤Ç¡¢Éð½Ñ¤ÎÃ£¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼Á¼Â¹ä·ò¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÂæËÜ¤ÇºÇ½é¤Ë¹¾Æ£¤È¤¤¤¦Ìò¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ï¡¢¤¨¤é¤¯¤È¤Ü¤±¤¿¿Í¤À¤Ê¤È(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢Åçº¬¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤·¡¢À¾ÍÎ¶áÂåÊ¸ÌÀ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²¡¤µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¼Â¤ÏÅö»þ¤ÎÃÎ»ö¤Ï¹ñ¤«¤é¸¯¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢äÆ¼êÅÄ¤µ¤ó¤âÄ¹ºê½Ð¿È¡£½Ð±À¤³¤È¤Ð¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ëËÍ¤¬ÃÎ»öÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÅçº¬°¦¤Î¶¯¤¤¿ÍÊªÁü¤ÎÀßÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë¡ÖÊÑ¤Ê½Ð±À¤³¤È¤Ð¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ÏÁêÅö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÂå²½¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢°Û¹ñ¤Î¿Í¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¤ëÌ¼¤Î¥ê¥è¤Î¤³¤È¤Ï¿´ÇÛ¤È¤¤¤¦¡¢º®ÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¶áÂå²½¿ä¿Ê¤ÈÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÆ±»þ¤Ë»ý¤Ä¿ÍÊª¤À¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤âÌ¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¿´¾ð¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¸½¼Â¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡£¾®ÀôÈ¬±À¤ÎÏ¯ÆÉ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¸½¼Â¤È¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¸½Âå¤ÈÌÀ¼£¤Î»þÂå¤òÆ±»þ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾®ÀôÈ¬±À¤òÄ¹Ç¯Ï¯ÆÉ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿º´Ìî¤µ¤ó¤«¤é¸«¤Æ¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ËÍ¤Ï¸¦µæ²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¾®ÀôÈ¬±À¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿¼¤¤¤È¤³¤í¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤«¤é»ö¼Â¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼Á¤«¤é°ïÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¥Ø¥ë¥ó¤È¥»¥Ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤é¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¡¢¤ª¼õ¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÊý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¥»¥Ä¤µ¤ó¤¬µ¤·¤¿¡Ø»×¤Ò½Ð¤Îµ¡Ù¤Ê¤É¤«¤éÁÛÁü¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²øÃÌ¤äËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²øÃÌ¥ª¥¿¥¯½÷»Ò¡×Åª¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤´Â¸Ì¿¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¾¾Ìî¥È¥¤Ë¡¢¹âÀÐ¤µ¤ó¤Î¤¢¤ÎÂç¤é¤«¤Ê´¶¤¸¤¬¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤è¤¯¸¦µæ¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¥Ø¥ë¥ó¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Îµ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢·è¤·¤ÆÍ¥¤·¤¤¤À¤±¤ÎÃË¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶¯ÌÌ¡Ê¤³¤ï¤â¤Æ¡Ë¤Ê¤È¤³¤í¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®ÀÐ¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFranKo¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤¢¤È·ÉÉþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¶Ó¿¥¤ò±é¤¸¤ëµÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Çµï¤ò¸ò¤ï¤¹¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÀµÄ¾¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê»ÑÀª¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ó¿¥¤¬Êú¤¨¤ë¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ä°ú¤Îö¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Ï¡¢¼Â¤Ï±Æ¤Î¼çÌò¤È¤¤¤¦¤«¡¢¶á¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤Î°Ç¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¡¦»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ã¯¤«¤ò»×¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¡¢¼«Ê¬¤Î¸¢Íø¤äÎ©¾ì¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Áê¼ê¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤â³ëÆ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¸½¼Â¤ò¡Ö²øÃÌ¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢µß¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¦¼ÔÆ±»Î¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é°ì½ï¤Ë¶¦Â¸¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄü¤á¤º¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾Æ£¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢ÌòÊÁ¤È¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦³ëÆ£¤È¤â½Å¤Í¤Æ¡¢¾ï¤Ë¤½¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò»ëÄ°¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¤â¶¦´¶¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹¾Æ£ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸Å¡Ê¤¤¤Ë¤·¤¨¡Ë¤è¤ê¤ÎÎò»Ë¤Î»Ä¤ë¾¾¹¾¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¾¹¾¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£