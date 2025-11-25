¡ÊÄ«¡ËÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÂ³¿¡¡ÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬Çã¤¤ºàÎÁ¤Ë
¡ÚÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì¡Û¥Ë¥åー¥èー¥¯»Ô¾ì
NY¥À¥¦¡§¡¡46,448.27 ¡¡¢¤202.86¡¡¡Ê11/24¡Ë
NASDAQ¡§¡¡22,872.01 ¡¡¢¤598.92¡¡¡Ê11/24¡Ë
1.³µ¶·
Àè½µËö21Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤ÆÈ¿È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£FRB¡ÊÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡Ë¤¬12·î9-10Æü¤Ë³«¤¯FOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Ç¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼çÎÏ³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÈæÎ¨¤Î¹â¤¤¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï598¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î22,872¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂçÉýÂ³¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£S¡õP500³ô²Á»Ø¿ô¤â102¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î6,705¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÂ³¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.·ÐºÑ»ØÉ¸Åù
¼çÍ×¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÈ¯É½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
3.¶È¼ïÊÌÆ°¸þ
S¡õP500¤Î¶È¼ïÊÌ³ô²Á»Ø¿ô¤Ç¤Ï¡¢Á´11¶È¼ï¤Î¤¦¤Á9¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬3.9¡ó¹â¤ÈÂç¤¤¯¾å¾º¤·¡¢¥»¥¯¥¿ー¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¾ðÊóµ»½Ñ¤¬2.5¡ó¹â¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬1.9¡ó¹â¡¢¸ø±×»ö¶È¤¬1.1¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤ß¤¬²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4.¸ÄÊÌÌÃÊÁÆ°¸þ
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï30ÌÃÊÁÃæ15ÌÃÊÁ¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÌÜÉ¸³ô²Á¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¥á¥ë¥¯¡ÎMRK¡Ï¤¬2.7¡ó¹â¤Ç¹½À®ÌÃÊÁÃæ¤Î¾å¾ºÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÎAMZN¡Ï¤Ê¤É4ÌÃÊÁ¤¬2¡óÂæ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ÎCAT¡Ï¤Ê¤É3ÌÃÊÁ¤¬1¡óÂæ¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç15ÌÃÊÁ¤¬²¼Íî¤·¡¢¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡ÎPG¡Ï¤¬2.6¡ó°Â¤Ç²¼ÍîÎ¨¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡ÎVZ¡Ï¤È¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ÎDIS¡Ï¤¬2¡óÂæ¤Î²¼Íî¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¹½À®ÌÃÊÁ°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥°ー¥°¥ë¤ò»±²¼¤Ë»ý¤Ä¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ÎGOOGL¡Ï¤¬Àè½µËö¤Ë¤ÏºÇ¿·¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿·¤¿¤Ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ò¡ÖÇã¤¤¡×¤Ç¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç6.3%¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯CEO¤¬AI´ØÏ¢¤Î³«È¯¾õ¶·¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¹¥é¡ÎTSLA¡Ï¤¬6.8¡ó¹â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
5.°ÙÂØ¡¦¶âÍøÅù
Ä¹´ü¶âÍø¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ0.04%Äã¤¤4.02¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£25ÆüÄ«¤Î¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VIEW POINT: º£Æü¤Î»ëÅÀ
Àè½µËö¤ÈÁ°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¤È¤â¤Ë¾å¾º¤Ç½ª¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÆü¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤ÏÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤¬»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ÏÀáÌÜ¤Î50,000±ßÂæ¤Þ¤Ç²óÉü¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Íè·î¤ÎFOMC¤Ç¤ÎÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢FRB¹â´±¤Ë¤è¤ëÍø²¼¤²´ØÏ¢¤ÎÈ¯¸À¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´¬¤Ìá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¡¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô¡¡»³¸ý ·ÅÂÀ¡Ë
¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô