º£Ç¯¡¢¶¦¤Ë¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿À¼Í¥¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¼÷ÈþºÚ»Ò¤È¹â³ÀºÌÍÛ¡£ÀáÌÜ¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBeyond Days¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÂ³¤¡¢¿·¤¿¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª»£±Æ¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤Ç¸½¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë»Ñ¤â¼ýÏ¿¡£»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤òÆó¿Í¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤éºÙÉô¤Þ¤ÇÉ½¸½¤òËá¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¿¿·õ¤Ê½Ö´Ö¤È¡¢¹ç´Ö¤Ë¸«¤»¤ë¤ªÃãÌÜ¤Ê²ñÏÃ¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¡£Ä¹Ç¯¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¿®Íê´Ø·¸¤È¡¢ºîÉÊ¤È¸þ¤¹ç¤¦¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ±¤Çºî»ì¤ËÄ©¤ó¤À¡ÖBeyond Days¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤È¤³¤ì¤«¤é¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤¿³Ú¶Ê¡£¤³¤Î±ÇÁü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ø¤ÈÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²áÄø¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤Î¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬11·î30Æü¤Ë³«ºÅÍ½Äê¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ÖBeyond Days¡×
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§SMCL-970
²Á³Ê¡§¡ï1,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. Beyond Days
ºî»ì¡§¼÷ ÈþºÚ»Ò¡õ¹â³ÀºÌÍÛ¡¡ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§Æ£ÅÄ½ßÊ¿¡ÊElements Garden¡Ë
02. Beyond Days -Sing with Minako-
03. Beyond Days -Sing with Ayahi-
04. Beyond Days -Instrumental-
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
LAWSON presents ¼÷ÈþºÚ»Ò¡ß¹â³ÀºÌÍÛ15th Anniversary Live 2025 ¡ÈWith¡É
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÒÃë¸ø±é¡Ó³«¾ì¡§14:00 / ³«±é¡§15:00
¡ÒÌë¸ø±é¡Ó³«¾ì¡§17:30/ ³«±é¡§18:30
²ñ¾ì¡§Zepp Shinjuku(TOKYO)
¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¡Ò¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡Ó¡ï10,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¡Ó¡ï9,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¹¥Õ¥£¥¢¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
https://sphere.m-rayn.jp/
¼÷ÈþºÚ»Ò¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.kotobukiminako.com/
¹â³ÀºÌÍÛ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.takagakiayahi.com/