Âç¿ÎÅÄ¸ü¡¢ÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¼ó¤Ë¡Ö¤ä¤±¤É¡×¡Ä»³Íü¤Ç¤Î¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¡Ö»³Íü¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¹¡×¡Ä£±£±¡¦£²£´¹ÃÈå»Ô
¡¡¡È¼ÙÆ»¡ÉÂç¿ÎÅÄ¸ü¤¬£²£´Æü¡¢»³Íü¡¦¹ÃÈå»Ô¤Î£Ë£á£é¡¦Í·¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¡Ö£Ç£å£ô¡¡£Ô£è£å¡¡£Ç£ì£ï£ò£ù¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Á¥¤¥¸¥á¥òÇúÇË¥»¥è¡ÁÅÅÎ®ÇúÇË¡ù¡Á¤Ö¤Á£É¡¡£Ç£Ï£Ô¡¡£É£Ô¡×¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ï¡¢»³Íü¸©Î©ÇÀÎÓ¹â¹»¤Î³ØÀ¸¤¬ÇÀ»ºÊª¤òÈÎÇä¤·¡¢ÃÏ¸µ¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥·¥¢¥¿¡¼¥×¥í¥ì¥¹²ÖÄ»É÷·î¤È¡¢£Ã£è£é£ë£á£ë£ï¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤¬¶¦Æ±¼çºÅ¤¹¤ëÃÏ¸µÌ©Ãå¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤¯¤½¤¦¥¤¥¸¥á¡ª¡×¤Î³èÆ°¤È¤â¿ÆÏÂÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç¿ÎÅÄ¤ÏÝ¯°æ¾¢¤ÈÁÈ¤ó¤ÇºØÆ£Âó³¤¡¢¥¶¡¦¥·¥ã¡¼¥¯¤ÈÅÅÎ®ÇúÇË¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·ãÆÍ¡£»î¹ç¤Ï¡¢Í»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¶§´ï¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥¯¥Ï¥¦¥¹·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½øÈ×¤«¤éÂç¿ÎÅÄ¤ÏÍ»ÉÅ´Àþ¥Ü¡¼¥É¤ËÅê¤²¤é¤ì¡¢ºØÆ£¤«¤éÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤ò¤¯¤é¤¦¤Ê¤É¡¢Ï¢Àï¤ÎÈè¤ì¤«ÎôÀªÂ³¤¤ÎÅ¸³«¡£¤·¤«¤·Ý¯°æ¤Î¥à¡¼¥ó¥µ¥ë¥È¤äÂç¿ÎÅÄ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¢¡¼¥à¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬·è¤Þ¤ê¡¢£±£°Ê¬£´£´ÉÃ¡¢Âç¿ÎÅÄ¤¬ºØÆ£¤ËÅÅÎ®ÇúÇË¥Ð¥Ã¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ßÂÎ¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿ÎÅÄ¤Ï¤³¤Î°ìÀï¤Ç¼ó¤Ë²Ð½ý¡Ê¤ä¤±¤É¡Ë¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö»³Íü¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ÜÄáÅÄ¤µ¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»³Íü¤ËÍè¤ì¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶¼Õ¡£¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥¥Ã¥º¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤ÎÀ¸ÅÌÃ£¤È¶¦¤Ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡×¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£