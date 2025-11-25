Kis-My-Ft2¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¡ÖËÜÅö¤ÎÃç´Ö¤Ã¤Æ¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤¤¹ç¤¦Ãç¤À¤È»×¤¦¡×ÞÕ¿È¤Î2ºîÌÜ¥é¥Î¥Ù¤Ë¹þ¤á¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÈÃç´ÖÁü
2ºîÌÜ¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Ø¶³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥££²¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿µÜÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó(Kis-My-Ft2)¡£²»³Ú¤ò»Ö¤¹¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢1ºîÌÜ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¡¦¥µ¥à¥é¥¤¥¢¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¥í¥Ã¥¯¤ÎÀ»ÃÏ¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¡¢º¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´¶Æ°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê²»³ÚÉÁ¼Ì¤äÃç´ÖÁü¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥É¥ë·Ð¸³¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ëµÜÅÄ¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¼¹É®¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä»×¤¤¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛKis-My-Ft2¡¦µÜÅÄ½ÓºÈ¤µ¤ó»£¤ê²¼¤í¤·¥«¥Ã¥È
¢£10Ç¯±Û¤·¤ÎÌ´¡¢¡Ö¤â¤Î¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¡ØÃÙ¤¤¡Ù¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤¦¡×
¡½¡½¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¡×¤ÇÊ¸¸ËÉôÌç1°Ì¡¢10Âå¡¦50Âå°Ê¾å¡¦½÷ÀÆÉ¼Ô¤ÎÅêÉ¼1°Ì¤È¤¤¤¦4´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£2ºîÌÜ¤Î¼¹É®¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÜÅÄ½ÓºÈ¡Û2ºîÌÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥¼¥í¤«¤é¥¤¥Á¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿1ºîÌÜ¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¤«¶ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ºîÌÜ¤Î¡Ø¶³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼Ä¾Á°¤Ë¥Ç¥å¥ª¤ÎÁêÊý¤ò¼º¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¤â¤È¤Ë¡¢»à¤ó¤À¤Ï¤º¤ÎÁêÊý¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â4´§¤ò¤È¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÊ¬2ºîÌÜ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤«!?¡×¤Ã¤Æ¡¢²¿²ó¤âÊÔ½¸¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
1ºîÌÜ¤â2ºîÌÜ¤â¡¢¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î³èÆ°¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬°ì½Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Á´Éô¤ä¤á¤ë¡ª¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Æ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤â¼¹É®¤â100¡ó¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶ì¤·¤Þ¤Ê¤¤¤È¡¢¤¿¤Ö¤ó¼«Ê¬¤ÏÊª¸ì¤ò½ñ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼¹É®¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉÁ¼Ì¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò½ñ¤±¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¿Ë»¤ÊµÜÅÄ¤µ¤ó¤¬¼¹É®¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç·ü¤±¤ë¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¤¬ºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å²¹¤áÂ³¤±¤Æ¤ëÌ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»Ï¤Þ¤ê¤Ï¤½¤ì¤À¤·¡¢º£¤â¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤âÁý¤¨¤¿¤«¤Ê¡£¥é¥Î¥Ù¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯²½¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á²½¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¾®Àâ¤Ï¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¥É¥é¥ÞCD¤ÎÀ©ºî¤Ç¤ÏÌò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤â´Ø¤ï¤ê¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á¤òºî¤ë¤³¤È¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø6Ç¯À¸¤«¤é¤³¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤ÏºÇÄã¸Â¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÃÊÍî¤Î½ñ¤½Ð¤·¤ò°ìÊ¸»ú²¼¤²¤ë¤³¤È¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²þ¹Æ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëºî¶È¤Î²áÄø¤Ç¡¢¹½À®¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë½ñ¤¤¤¿¸¶¹Æ¤Î½çÈÖ¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¤ê¤·¤ÆÆ¬¤¬¤°¤Á¤ã¤°¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ¬¤òÊú¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ë¡Ø¶³¦¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡Ù¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤òSNS¤Ç¸«¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¤â¤Î¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ë¡ØÃÙ¤¤¡Ù¤È¤«¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎºîÉÊ¤ò¥¼¥í¤«¤éºî¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥í¥ó¥É¥ó»ë»¡¤ä¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¡ÖµÈÅÄ·»Äï¡×¤ÎÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤Î¾×·â
¡½¡½2ºîÌÜ¤Î¼¹É®¤Î¤¿¤á¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤Ø»ë»¡¤ËË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÚµÜÅÄ½ÓºÈ¡Û1ºîÌÜ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Î¡Ö¤½¤Î¸å¡×¤Ï¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÌ¡²è²È¡¦ÉÚ³ßµÁÇîÀèÀ¸¤¬¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯ºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤«¤éºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²¿¤«¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¼êË¡¤ò¥Þ¥Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥µ¥à¥é¥¤¥¢¡¼¤Ï¡¢ºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ³Ê¹¥¤¤¤¤¥Ð¥ó¥É¡£Èà¤é¤¬¥í¥Ã¥¯¤ÎËÜ¾ì¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤¯À¤³¦Àþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤½¤ì¤òºîÉÊ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
2ºîÌÜ¤ÎÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È½ñ¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤Ì¤Ã¤Æ2Çñ4Æü¤ÎÃÆ´Ý»ë»¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤¿¡ªÂç·¿¸¤10É¤¤È»¶Êâ¤·¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤è(¾Ð)¡£
¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¥µ¡¼¥«¥¹¤ä¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¢¥Ó¡¼¥í¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÌ¾½ê¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤¿¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Ë¬¤ì¤½¤¦¤Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î³Ú´ï²°¤µ¤ó¤ä¥Ñ¥Ö¤Ê¤É¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¡£¥Ð¥¹¤ä¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤«¤Î¾è¤êÊª¤â¡¢¿©¤ÙÊª¤â¡¢³¹¤ÎÆ÷¤¤¤Ê¤ó¤«¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¡¢¥á¥â¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÃæ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤¹¤´¤¯Ãý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤â»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤â¤¦°ì²ó¥á¥â¤·¤¿¤ê¡£¤½¤Îµ²±¤ä¥á¥â¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢²ñÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤È¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¾®Àâ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ë»°Ì£Àþ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê·Ð°Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚµÜÅÄ½ÓºÈ¡Û¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤·¤ç!?¥í¥ó¥É¥ó»ë»¡¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ³Ú´ï¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤³¤Î¤Ê¤«¤ËÏÂ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¼Ô¤¬¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤éÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¶öÁ³¡¢ÄÅ·Ú»°Ì£Àþ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖµÈÅÄ·»Äï¡×¤ÎÄï¤µ¤ó¡¦µÈÅÄ·ò°ì¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ö¾ð¤òÏÃ¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÆ¤¯¤è¡×¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×ÁÕ¼Ô¤¬²¶¤À¤±¤Î¤¿¤á¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡ª¤½¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¡Ö¥Ù¥Ù¡¼¥ó¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¸ÞÂ¡Ï»ç¥¤¬¿Ì¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°ìÈ¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö¤³¤Î°ì²»¤¬¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Î¤¢¤Î¾ì½ê¤ÇÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¥Ö¥ï¡Á¤Ã¤ÆËÄ¤é¤ó¤Ç¡¢¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥«¥¤¥ó¤Î°õ¾ÝÅª¤ÊÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö²¶¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¥É¥é¥ÞCD¤Î¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¥¢¥Ë¥á²½¤ÎÊÒÎÚ
¡½¡½¼¹É®³èÆ°¤Ë¤Ï¡¢µÜÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÚµÜÅÄ½ÓºÈ¡ÛÇº¤ß¤È¤«³ëÆ£¤È¤«¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï²¶¤Î¼ÂÂÎ¸³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥µ¥à¥é¥¤¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤¹¡£¥¥¹¥Þ¥¤¤Ï¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤ï¤º¤«18Æü¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥é¥¤¥Ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¤¹¤´¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼Â¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤¹¤ë°Ê¾å¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤½¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤²¼ÀÑ¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Æ¤â¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤é¼«Ê¬¤è¤ê²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¤¦¤Þ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â´é¤â¤¤¤¤¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢Êó¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¸½¤ì¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¥¹¥¿¡¼¤À¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥µ¥à¥é¥¤¥¢¡¼¤¿¤Á¤Ë¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤äÊÉ¤Ø¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç¥·¥Ó¥¢¤Ê»ØÅ¦¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤Í¡£
¥«¥¤¥ó¤¬¥µ¥à¥é¥¤¥¢¡¼¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ë¸À¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Í¥¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ëÉÁ¼Ì¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸·¤·¤¤¤³¤È¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤ÎÃç´Ö¤À¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
Îã¤¨¤Ð¥é¥¤¥Ö¤È¤«¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤Ç¡Ö¤¢¤Î²Î¤Î¤¢¤ÎÉôÊ¬¡¢¥ê¥º¥à¼ã´³ÃÙ¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤¨¡Ä¥Þ¥¸¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ïµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤âºÙ¤«¤¯¸À¤¤¹ç¤¨¤ëÃç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆÃÅµ¤Î¥É¥é¥ÞCD¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ°ËÅì·ò¿Í¤µ¤ó¡¢SnowMan¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¿·¤¿¤ËÆâÅÄÍºÇÏ¤µ¤ó¡¢ÉðÆâ½ÙÊå¤µ¤ó¡¢ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¤µ¤ó¤È¡¢¹ë²Ú¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ýÏ¿¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÚµÜÅÄ½ÓºÈ¡Û¤¤¤ä¡Á¡¢¤â¤¦ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Ï¿ÀÍÍ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¿¥±¥·¤Î²Î¤ÏÍ£°ìÌµÆó¡¢Å·ºÍ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë²¶¤¬ÉÁ¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤¬¥¿¥±¥·Ìò¤ò¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¤¯¤ó¤¬¤µ¤é¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉðÆâ¤¯¤ó¤Ï¼ýÏ¿¸½¾ì¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Ìò¤Î¥Þ¥³¥È¤È¤¹¤´¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¿¤·¡¢°ËÅì¤¯¤ó¤ÈÀÆÆ£¤¯¤ó¤¬¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥¢¡¼¤Î²»³Ú¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤È¤«ÏÃ¤·¹ç¤¦»Ñ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤·¤â²»³Ú¤òºî¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢°ËÅì¤¯¤ó¤ÈÀÆÆ£¤¯¤ó¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼·³ÃÄ¤Î¤Ê¤«¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Ö¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£²¶¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÏ¿¤ê¤¬ºÇ¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Î¼ýÏ¿¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Öº´µ×´Ö¤Ï¥ì¥¢¥ë¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸ß³Ñ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤·¤Æ¤ë¡Ä¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£º´µ×´Ö¤È¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¡¢¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼Çµï¤â¤è¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÌò¼Ô¤È¤·¤ÆÂº·É¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º´µ×´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤µ¤ó¤Î¼Çµï¤Ç½½Ê¬ÅÁ¤ï¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¡¢ÀâÌÀÅª¤Ê¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄ´À°¤·¤Æºï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤¹¤ë»Ñ¤È¤«¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤é¡¢¡Ö²¶¡¢µã¤¤¤Á¤ã¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»£±Æ¡áÈ¬ÌÚ±ÑÎ¤Æà
¼èºà¡¦Ê¸¡áºû»³¿¿¶×
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡á¼ÆÅÄ ·½
¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡áÄÅÃ«À®²Ö
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
