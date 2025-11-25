¡Ú½é¾ì½êÈÖÉÕÍ½ÁÛ¡Û¤Þ¤¿¤â¤äÂçº®Àï¤ÎËëÆâ¾º¿ÊÁè¤¤¡ÄÆ£ÀÄ±À¤È¶×±ÉÊö¤ÎÌ¿±¿¤Ï¡©¡¡26ÆüÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¤¬23Æü¤ËÀé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¡¢26Æü¤ËÍèÇ¯½é¾ì½ê¡ÊÍèÇ¯1·î11Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¡¢Íè·î22Æü¤ËÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËëÆâ¤È½½Î¾¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï¡¢Àè¾ì½ê¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÂçº®Àï¾õÂÖ¡£À¾Á°Æ¬15ËçÌÜ¤Ç3¾¡12ÇÔ¤Î¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê27¡á¹âÅÄÀîÉô²°¡Ë¡¢À¾Á°Æ¬16ËçÌÜ¤Ç4¾¡11ÇÔ¤Îº´ÅÄ¤Î³¤¡Ê38¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¡¢ÅìÁ°Æ¬18ËçÌÜ¤Ç1¾¡5ÇÔ9µÙ¤ÎÌÀÀ¸¡Ê30¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤Î3¿Í¤¬´ÙÍî¤Î¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½½Î¾¤«¤é¤Î¾º¿Ê¸õÊä¤¬6¿Í¤â¤¤¤ë¡£·×»»¾å¤Ç¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤¬¹â¤¤½ç¤Ë¡¢À¾4ËçÌÜ¤Ç12¾¡3ÇÔ¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê31¡á¹âº½Éô²°¡Ë¡¢À¾2ËçÌÜ¤Ç10¾¡5ÇÔ¤ÎÄ«ÇòÎ¶¡Ê26¡á¹âº½Éô²°¡Ë¡¢Åì5ËçÌÜ¤Ç11¾¡4ÇÔ¤Î±©½Ð»³¡Ê26¡á¶Ì¥Î°æÉô²°¡Ë¡¢Åì2ËçÌÜ¤Ç9¾¡6ÇÔ¤Î¶×±ÉÊö¡Ê22¡áº´ÅÏ¥±ÖÖÉô²°¡Ë¡¢À¾É®Æ¬¤Ç8¾¡7ÇÔ¤ÎÆ£ÀÄ±À¡Ê27¡áÆ£ÅçÉô²°¡Ë¡¢À¾3ËçÌÜ¤Ç9¾¡6ÇÔ¤ÎÂçÀÄ»³¡Ê25¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡Ä«Çµ»³¤Î9¾ì½ê¤Ö¤êºÆÆþËë¡¢Ä«ÇòÎ¶¤È±©½Ð»³¤Î¿·ÆþËë¤Ï³ÎÄêÅª¤À¤¬¡¢»Ä¤ê3¿Í¤ÏÈÖÉÕ±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¸«Á÷¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£Àé½©³Ú¤Ë¤Ï¡Ö²¤¾¡³¤¡ÊÅìÁ°Æ¬16ËçÌÜ6¾¡8ÇÔ¡Ë¡½Æ£ÀÄ±À¡×¡ÖÄ«¹ÈÎ¶¡ÊÀ¾Á°Æ¬17ËçÌÜ7¾¡7ÇÔ¡Ë¡½¶×±ÉÊö¡×¤ÎÂÐÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËëÆâ»ÄÎ±¤Ø¸å¤¬¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤Ã¤¿²¤¾¡³¤¤ÈÄ«¹ÈÎ¶¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¾¡Íø¡£Æþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤¬¶¯¤¤³ä¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£Àè¾ì½ê¤â¾º¿ÊÁè¤¤¤ÏÂçº®Àï¤Ç¡¢¶×±ÉÊö¤ÏÅì2ËçÌÜ¤Ç8¾¡7ÇÔ¤Ê¤¬¤éÈÖÉÕ¿ø¤¨ÃÖ¤¡£Æ£ÀÄ±À¤ÏÀ¾5ËçÌÜ¤Ç10¾¡5ÇÔ¤Ê¤¬¤éÀ¾É®Æ¬»ß¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë2¾ì½êÏ¢Â³¤ÇÉÔ±¿¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡½½Î¾¤ÈËë²¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï3¡Á4¿Í¡£Åì½½Î¾3ËçÌÜ¤Ç0¾¡3ÇÔ12µÙ¤Î»°ÅÄ¡Ê23¡áÆó»Ò»³Éô²°¡Ë¡¢Åì½½Î¾13ËçÌÜ¤Ç5¾¡10ÇÔ¤ÎÆü¸þ´Ý¡Ê21¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¡¢Åì½½Î¾14ËçÌÜ¤Ç5¾¡7ÇÔ3µÙ¤Î»çÍë¡Ê33¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤Ï´ÙÍî¤¬ÌÈ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¡£Ëë²¼¤«¤é¤Ï¡¢À¾É®Æ¬¤Ç5¾¡2ÇÔ¤Î°°³¤Íº¡Ê25¡áÂçÅçÉô²°¡Ë¡¢À¾3ËçÌÜ¤Ç5¾¡2ÇÔ¤Î½Ð±©¥ÎÎ¶¡Ê24¡á½Ð±©³¤Éô²°¡Ë¡¢À¾15ËçÌÜ¤Ç7ÀïÁ´¾¡Í¥¾¡¤Î°ì°Õ¡Ê24¡áÌÚÀ¥Éô²°¡Ë¤Î¾º¿Ê¤¬·èÄêÅª¤À¡£¤¢¤È¤Ï¡¢Åì½½Î¾10ËçÌÜ¤Ç4¾¡11ÇÔ¤ÎÇòÂë»³¡Ê30¡á¹âÅÄÀîÉô²°¡Ë¤È¡¢À¾Ëë²¼5ËçÌÜ¤Ç4¾¡3ÇÔ¤ÎÀ»ÇòË²¡Ê25¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤ÎÈæ³Ó¡£ÇòÂë»³¤Ï·×»»¾å¤Ç¤Ï»Ä¤ì¤Ê¤¤À®ÀÓ¤À¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÂç¤¤¯²¼¤²¤Ê¤¤ºÇ¶á¤Î·¹¸þ¤Ç¤Ï»ÄÎ±¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤À¡£Ëë²¼5ËçÌÜ4¾¡3ÇÔ¤Ç¤Î¾º¿Ê¤Ï2019Ç¯½©¾ì½ê¸å¤ÎË¾ºÎ¶¤ÈÌÀÀ¥»³¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¡È¥é¥Ã¥¡¼¾º¿Ê¡É¤è¤ê¤â¡È¥é¥Ã¥¡¼»ÄÎ±¡É¤òÍ¥Àè¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£