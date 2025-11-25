Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼Â¤Ï¡ÈÈ¬±À¡É¤ÎÌ¾ÉÕ¤±¿Í¡ª¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤Î·ãÆ°¤ÎÀ¸³¶
Ä«¥É¥é¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÎÁÄÉã¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤â¤½¤Î°ì¿Í¤Ç¤¹¡£´ª±¦±ÒÌç¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÍÜÁÄÉã¡¦°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤È¤¤¤¦¼Âºß¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
ËëËö¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤Î¾åµéÉð»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¡£ÈÍ¤Î¤¿¤á¤ËÌ¿·ü¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Á°È¾À¸¤ò¹¾¸Í»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¡¢ÌÀ¼£°Ý¿·¸å¤Ë¤âÉð»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤Êý¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤ÎÀ¸³¶¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹ñËÉ¤È¼ãÅÂ¤Î¸î±Ò¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È
Ê¸À¯¸µ¡Ê1818¡ËÇ¯¡¢°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤Ï¾¾¹¾ÈÍ»Î¤Î»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Î¤Á¤Ë¡ÖÏ»ÂåÌÜËü±¦±ÒÌç¡×¤È¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Éã¤äÁÄÉã¤âËü±¦±ÒÌç¤ò¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
²ÈÊÁ¤Ï¾¾¹¾ÈÍ¤ÎÊÂ»Î¤È¤¤¤¦¾åµéÉð»Î¤Ç¡¢Ï½¤Ï100ÀÐ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¾¹¾¤ÎÆâÃæ¸¶Ä®¤Ë171ÄÚ¤ÎÅÚÃÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¹¤¤²°Éß¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¾åµéÉð»Î¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤ÏÆÃ¤Ë¾¾¹¾ÈÍ¤ÎÃæ¤ÇÉð·Ý¤ÎÏÓ¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËëËö¤Ë¤Ï¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¼ãÅÂ¡ÊÈÍ¼ç¤ÎÃäÃË¡ËÉÕ¤Î¡Ö¸æ»ÒÍÍ¸æÈÖÊý¡×¤òÇÒÌ¿¡£¸î±Ò¤È¤·¤Æ¿®Ç¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢Ï·Îð¤Ê¤¬¤é·õ½Ñ¤ËÀºÎå¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î´ª±¦±ÒÌç¤â¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¤µ¤é¤Ë±£´ô·ÙÈ÷¤äÂçºä¼é±Ò¡¢Æó¾ò¾ë¡¦µþÅÔ¸æ½ê¤Î·Ù¸î¤òÎòÇ¤¡£¤½¤ì¤¾¤ìÈÍ¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾¹¾ÈÍÎÎ¤Î±£´ô¹ñ¤Ï¡¢½ô³°¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³¤ËÉÇ¤Ì³¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢¹ñÆâÍ×½ê¤Î·ÙÈ÷¤ÏÆ¤ËëÇÉ¤ä¼£°Â°²½¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¡¢Ê¸Éð¤È¿ÍÊÁ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤·¤ÆÈÍ¼ç¤«¤é¤â¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®Àô²È¤È¤Î±ï¤È¥»¥Ä¤Î¡ÖÍÜÁÄÉã¡×
·Ä±þ4¡Ê1868¡ËÇ¯¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤ËÂç¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¾¾¹¾ÈÍ»Î¡¦¾®Àô²È¡ÊÈÖÆ¬¡¦300ÀÐ¡Ë¤Î¾®ÀôÌï±¦±ÒÌçÌ«¤Î¼¡½÷¤È¤·¤Æ¾®Àô¥»¥Ä¤¬ÃÂÀ¸¡£¥»¥Ä¤ÏÀ¸¸å7Æü¤Ç¡¢°ð³À¶â½½Ïº¡ÊËü±¦±ÒÌç¤ÎÃäÃË¡Ë¤ÎÍÜ½÷¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Àô²È¤È°ð³À²È¤Ï±ïÀÌ¤Ç¡¢°ð³À²È¤Ï100ÀÐ¤ÎÊÂ»Î³Ê¤Ç¤¹¡£¿ÈÊ¬Åª¤Ë¤Ï¾®Àô²È¤¬¾å°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤Ï¥»¥Ä¤ò¡Ö¥ª¥¸¥ç¡Ê¤ª¾î¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤ÇÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢°ð³À²È¤ÎÊë¤é¤·¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌÀ¼£8¡Ê1875¡ËÇ¯¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤ÎÃäÃË¡¦¶â½½Ïº¤¬ÃáÏ½Êô´Ô¤ò·èÃÇ¡£¼ê¤Ë¤·¤¿¶â¤Ç¾¦Çä¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬º¾µ½¤ËÁø¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²Ã¤¨¤ÆÁÊ¾ÙÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤ß¡¢°ð³À²È¤ÎÊë¤é¤·¤Ïº¤µç¡£ÀèÁÄÂå¡¹¤Î²È²°Éß¤òÎ¥¤ì¡¢Å¾µï¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¹¡¦¥»¥Ä¤Ï¾®³Ø¹»¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾åµé¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¡£11ºÐ¤Çµ¡¿¥¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥»¥Ä¤ÏÁ°ÅÄ°Ù¥Ë¤òÌ»¤Ë·Þ¤¨¤Æ·ëº§¡£°Ù¥Ë¤ÏÆ¯¤¼Ô¤Ç¡¢¥»¥Ä¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤³¤ÇÇÈÍð¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ëü±¦±ÒÌç¤È¶â½½Ïº¤Ï¡¢°Ù¥Ë¤Î½Ð¿È¤¬µìÂ·Ú¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤«¤È¤Ä¤é¤¯Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÙÆó¤Ï¡¢Âçºå¤Ø¤È½ÐËÛ¡£¥»¥Ä¤È°Ù¥Ë¤Î·ëº§À¸³è¤Ï¤ï¤º¤«°ìÇ¯¤Û¤É¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥»¥Ä¤Ï¾®Àô²È¤Ø¤ÈÉüÀÒ¡£Ëü±¦±ÒÌç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï°¦¤·¤¤Â¹¤Î¹¬¤»¤ò¼ÙËâ¤·¤¿¾å¡¢°ð³À²È¤ÎÀ×¼è¤ê¤â¼º¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥Ä¤Ï³Ø¶È¤òÃæÃÇ¤·¤Æ¾¯½÷»þÂå¤«¤éµ¡¿¥¹©¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤¿¡£
Ì¾¤Å¤±¤Î¿Í¡½¡ÖÈ¬±À¡×¤È¤¤¤¦µ¢²½Ì¾¤ÎÍ³Íè
¤·¤«¤·Ëü±¦±ÒÌç¤Î°ð³À²È¤È¡¢¥»¥Ä¤¬´°Á´¤Ë±ï¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÀ¼£23¡Ê1890¡ËÇ¯¡¢¾¾¹¾¤Ë±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤¬ÍèÆü¡£¤½¤Î½÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥»¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¤ä¤¬¤Æ¼æ¤«¤ì¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤ÏÆ±À³¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ï¡¼¥ó¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æµ¢²½¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¾Î¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¾®ÀôÈ¬±À¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÈ¬±À¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ï¡¢Ëü±¦±ÒÌç¤¬¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Î²Î¤Ë¤¢¤ë¡ÖÈ¬±ÀÎ©¤Ä¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¿Ì¾¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËëËö¤ò·Ð¸³¤·¡¢±£´ô¹ñ¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿Ëü±¦±ÒÌç¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é³°¹ñ¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¨ØÁ¿´¤Ï¿Í°ìÇÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤«¤Ä¤Æ¥»¥Ä¤Î·ëº§À¸³è¤òÇËÃ¾¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À°ìÃ¼¤¬¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¼«Ìä¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤¬¡¢Â¹Ì¼¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ä¤Î¿·¤¿¤Ê¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Êµ¤¤µ¤¨´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþÈþ·à¤Ç¤¹¡£
¾®Àô¥»¥Ä¤ÈÈ¬±ÀÉ×ÉØ¡£È¬±À¤ÎÌ¿Ì¾¤ÏËü±¦±ÒÌç¤Ë¤è¤ë¡£
·§ËÜ¤Ø¤Î°Ü½»¤ÈÈÕÇ¯
±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥ó¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ·§ËÜ¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤¬·èÄê¡£¥»¥Ä¤ä°ð³À²È¤ÎÌÌ¡¹¤â°ì½ï¤Ë·§ËÜ¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
Ëü±¦±ÒÌç¤â·§ËÜ¤Ø°Ü½»¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¾¾¹¾¤ÎÃæ¸¶Ä®¤ÎµìÂð¤Øµ¢´Ô¡£ÌÀ¼£31¡Ê1898¡ËÇ¯1·î23Æü¤Ë¼«Âð¤ÇÀ¤¤òµî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯80¤ÈÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Á¤Ë°ð³À²È¤Ç¤Ï¡¢È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î¼¡ÃË¡¦´à¤¬ÍÜ»ÒÆþ¤ê¤·¤Æ²ÈÆÄ¤òÁêÂ³¡£°ð³À²È¤Î·ÏÉè¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ð³ÀËü±¦±ÒÌç¤ÎÀ¸³¶¤Ï¡¢ËëËö¤Î¾¾¹¾ÈÍÉð»Î¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¡¢°Ý¿·¸å¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾®Àô¥»¥Ä¤ò»ü¤·¤ß¡¢¾®ÀôÈ¬±À¤ËÌ¾¤òÍ¿¤¨¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·§ËÜ°Ü½»¤Ë¤âÆ±¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¤¤ÊÀ¯¼£»Ë¤Î±¢¤Ç¡¢ÃÏ°è¤È²È¤ò¤Ä¤Ê¤°ÇÞ²ð¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
