¡ÚËÜÆü¤Î¸«ÄÌ¤·¡Û£¹·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¡¢À¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
【本日の見通し】9月の米小売売上高、生産者物価指数などに注意
¡¡£¹·î¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹âµÚ¤ÓÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ð£Ð£É¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤È¤â¤Ë£±£°·î£±£¶Æü¤ËÈ¯É½Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£Ï¢Ë®À¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤ÎÃæ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿£¹·î¤ÎÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡ËÁ°Ç¯Èæ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¾å¾º¤ò¼õ¤±¤ÆÁí¹ç¤¬£¸·î¤ò¾å²ó¤ê¡¢¥³¥¢¤¬£¸·î¤«¤éÆß²½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££Ð£Ð£É¤âÆ±ÍÍ¤ËÁí¹ç¤¬¶¯¤á¡¢¥³¥¢¤¬Æß²½¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥³¥¢¤ÎÆß²½¤¬Í½ÁÛÄÌ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë£±£²·î¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬¸åÂà¤·¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Þ¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æ°¤¤«¡£ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿Æ°¤¤Ê¤É¤«¤é¥É¥ëÇã¤¤±ßÇä¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¾åÃÍÄÉ¤¤¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²¼¤¬¤ë¤ÈÇã¤¤¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¤¬Â³¤¯¤â¤Î¤Î¡¢£±£µ£·±ßÂæ¤Ç¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å»ÑÀª¤¬¸«¤é¤ì¤½¤¦¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤âÆ±ÍÍ¤ÎÆ°¤¤«¡£ºòÆü£±£¸£±±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¥æー¥í±ß¡£¥É¥ë±ßÆ±ÍÍ¤Ë¹âÃÍ¤«¤é¾¯¤·Ä´À°¤¬Æþ¤Ã¤¿¡££±£¸£±±ßÂæ¤Ç¤ÎÇã¤¤¤Ë¤Ï¿µ½Å¤â¡¢£²£±Æü¤Î£±£¸£°±ß³ä¤ì¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¤°¤ËÇã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢²¼¤¬¤ë¤ÈÇã¤¤¤¬½Ð¤ëÅ¸³«¡£¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï£²£°£µ±ßÂæ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤«¡£ÌÀÆü¤Î±ÑÍ½»»°ÆÈ¯É½¤òÁ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¡¡¥æー¥í¥É¥ë¤Ï£±¡¥£±£µÂæÁ°È¾¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¿ä°Ü¤«¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï£±¡¥£³£±£°£°¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¡£ÂÐ±ßÆ±ÍÍ¤ËÌÀÆü¤Î±ÑÍ½»»°ÆÈ¯É½¤òÁ°¤Ë¿µ½Å¤ÊÆ°¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
MINKABUPRESS¡¡»³²¬
