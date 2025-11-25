Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒ£´¸©¡¢¡ÖºÆ±Õ¾õ²½¡×¤ÎÉÔ°Â¡ÄÂÐºö¹©»ö´°Î»¤Þ¤Ç²ÝÂêÍÍ¡¹¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤ÏÄü¤á¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿£´¸©¡ÊÀÐÀî¡¢ÉÙ»³¡¢¿·³ã¡¢Ê¡°æ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÃÏ¿Ì¤Ç±Õ¾õ²½¤·¤¿°ìÉôÃÏ°è¤ÇºÆ¤Ó±Õ¾õ²½Èï³²¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³Æ¼«¼£ÂÎ¤ÏÂÐºö¹©»ö¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºÇÅ¬¤Ê¹©Ë¡¤ÎÁªÄê¤ä½»Ì±¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤É²ò·è¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¡£¹©»ö¤Î´°Î»»þ´ü¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë½»Ì±¤é¤ÏÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉÙ»³»Ù¶É¡¡¸¶ÃææÆµ±¡Ë
¡¡¡Ö¤Þ¤µ¤«ºÆ¤Ó±Õ¾õ²½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤Ä¤Ä¤¸¤¬ÉÍ¤Ë½»¤àÎÓ¶È¤ÎÃËÀ¡Ê£¶£°¡Ë¤Ï¶Ã¤¯¡£
¡¡ÃÏÈ×²þÎÉ¹©»ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ·ú¤Æ¤¿¼«Âð¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤ÎÆ»Ï©¤ÏÇÈÂÇ¤Á¡¢·¹¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Î²È¤â¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÃÏ¶è¤Ç¤Ï£²£°£°£·Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤â±Õ¾õ²½¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¿Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é¼«Âð¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È·üÇ°¤¹¤ë¡£
¡¡ÉÙ»³¸©É¹¸«»Ô¤ÎÉ¹¸«µù¹Á¼þÊÕ¤Ç¤â£°£·Ç¯¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÂ³¤¡¢±Õ¾õ²½Èï³²¤¬µ¯¤¤¿¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à½÷À¡Ê£¸£±¡Ë¤ÎÃÛ£¸£µÇ¯¤Î¼«Âð¤Ï£²£°¡Á£³£°¥»¥ó¥Á¿åÊ¿¤Ë°ÜÆ°¡£´ðÁÃ¤ÏÊ£¿ô¤ÎµµÎö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÄ¾¤¹¤Î¤ÏÄü¤á¤¿¡×¤ÈÃ²¤¯¡£
¡¡ÈïºÒ¤·¤¿Æ»Ï©¤Ê¤É¤È°ìÂÎÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ëÂÐºö¹©»ö¤Ï¡¢´°Î»¤Þ¤ÇÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¹©»ö¤ÏÃÏ²¼¿å¤òÈ´¤¤¤Æ¿å°Ì¤ò²¼¤²¤¿¤ê¡¢Ìô±Õ¤Ç¸Ç¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢ÃÏÈ×¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¹©Ë¡¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡£¹ñ¤ÎÊä½õ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬ÉéÃ´¤¹¤ëÈñÍÑ¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë½»Ì±¤¬»ö¶ÈÈñ¤Î°ìÉô¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¿·³ã»Ô¤Ï½»Ì±¤ËÇÓ¿å¤Ê¤É¤Ë¤«¤«¤ë°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤Î°ìÉô¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Æ±°Õ¤òÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÏ¶è¤ÇÃå¹©¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬»¿ÈÝ¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÙ»³¸©Æâ¤Î£µ»Ô¡ÊÉÙ»³¡¢¹â²¬¡¢É¹¸«¡¢¼Í¿å¡¢³êÀî¡Ë¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢¹©»öÈñ¡¢°Ý»ý´ÉÍýÈñ¤È¤â½»Ì±¤ËÉéÃ´¤òµá¤á¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¡£
¡¡Èï³²ÌÌÀÑ¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤¿ËÉºÒ²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ½ê¡Ê°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ë¤ÎÀèÌ¾½Å¼ù¡¦¼çÇ¤ÀìÌç¸¦µæ°÷¡ÊÃÏÈ×ÃÏ¿Ì¹©³Ø¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÐºö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½»Ì±ÉéÃ´¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤Ê¤¤¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£