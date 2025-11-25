¥¤¥¿¥ê¥¢¼óÁê¡¢ÍèÇ¯1·îË¬Æü¤Ø¡¡¹ñ¸ò¼ùÎ©160¼þÇ¯¤Ç
¡¡¡Ú¥í¡¼¥Þ¶¦Æ±¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥á¥í¡¼¥Ë¼óÁê¤Ï23Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËË¬Æü¤¹¤ë·×²è¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£20¥«¹ñ¡¦ÃÏ°è¼óÇ¾²ñµÄ¡ÊG20¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ë¤ÇË¬¤ì¤¿Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤ÏÆüËÜ¤È¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¹ñ¸ò¼ùÎ©160¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¤ÆÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥á¥í¡¼¥Ë»á¤ÏÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¹â»Ô»á¤ÈÎà»÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¡¢G20¤ÎºÝ¤ËÊúÍÊ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£22Æü¤Ë¤ÏX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡Ö¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÆüËÜ¤ò·ë¤ÖÍ§¾ð¤ÎÀº¿À¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£