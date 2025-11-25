¡Ú¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼ Âè6ÏÃ¡Û»Íµ¨¡¢¼«¿È¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ÛÊÑÌÀ¤«¤¹ Ãû¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë9»þ¡Á¡Ë¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÀôÍÎ¡õµÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¥¥¹À£Á°
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦ÂçÀô✕µÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò»á¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤ÇÀ¤³¦¤ËÂ£¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¡¦¥Ò¡¼¥í¡¼¥É¥é¥Þ¡£²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸µÍ¤ó¤À¤É¤óÄì¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬ºÆ½¢¿¦¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡É¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÀ¤³¦¤òµß¤¦¡©¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÉÔ¾òÍý¤ÇÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Þ¤Ç²Ý¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨¤Ë¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤ÈÉ×ÉØ¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤ÊSF¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç±é¤ÎÂçÀô¤Î¤Û¤«¡¢µÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢¹âÈª½ß»Ò¡¢±§Ìî¾ÍÊ¿¡¢ËÌÂ¼¾¢³¤¡¢²¬ÅÄ¾À¸¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¤éBit5¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿Å¨-Villain-¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢»Ô¾¾¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¡¢¤½¤·¤Æºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤ÎÂ©»Ò¡¦»ç±ñ¡Ê¿·¸¶ÂÙÍ¤¡Ë¡¢Ææ¤Î½÷¡¦µ×¾ò¡Ê¸þÎ¤Í´¹á¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¹¤Ë¡ÖÊ¸ÂÀ¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢1000Ëü¿Í¤¬»à¤Ì¡×¤ÈµêÃÆ¤¹¤ë¡£¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤Î¼ÒÄ¹¡¦Ãû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤«¤é¤Ï¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢1Ëü¿Í¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡¢Æ°ÍÉ¤¹¤ëÊ¸ÂÀ¡£Ê¸ÂÀ¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤ò³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾¾¤¿¤ÁYoung3¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Î¾ì¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£
°ìÊý¡¢»Íµ¨¡ÊµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ë¤¬E¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤Ç¡Ú¿á¤ÃÈô¤Ð¤··Ï¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿Ãû¤Ï¡¢Ä¾ÀÜ¡¢»Íµ¨¤ò¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤¹¡£¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸«¤Æ¤¤¤¿¡È¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤¬»à¤Ì°Ì´¡É¤ÎÊ¸ÂÀ¤Î´é¤¬¡¢Ãû¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÊÑ¤¬µ¯¤³¤ê»Ï¤á¤¿»Íµ¨¤Ï¡¢½éÂÐÌÌ¤ÎÃû¤ËÌä¤¤¤«¤±¤ë¡£¡Ö»ä¡¢Ãû¤µ¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡½¡©¡×
À¤³¦¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤é¤Î¤Ï¤º¡½¡½¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµµÁ¤Ï¤É¤Á¤é¤Ë¡©¤½¤·¤Æ¡ÖÃû¡×¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï¡©
