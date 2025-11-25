¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¤Ï?¡ÄÂåÍý¿Í¡¢¥ì·³»þÂå¤Î·Ð¸³¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¥×¥é¥¹¡×
¡¡º£¥ª¥Õ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´¡¢º£°æÃ£Ìé¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜÁª¼ê¤Î¹ÔÊý¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎÆ°¸þ¤À¡£2023Ç¯¤Ë·ë¤ó¤À3Ç¯·ÀÌó¤ÏËþÎ»¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢º£µ¨¤Ï14¾¡¤òµó¤²¤Æ2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡21Ç¯¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¡£¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¤Ï3¾¡7ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦57¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¾ì¤Ç¤½¤ÎÅêµå¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤â¤«¤Ê¤ê¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦¸ª¤Î¼ê½Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«¿È¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ3Ç¯´Ö¤Ç¹ç·×34¾¡¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÌ´ÇË¤ì¤¿¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤â¤¦°ìÅÙÎ×¤à¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎGM²ñµÄÃæ¡£¸½ÃÏ11Æü¤ËÍ¸¶¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¦¥ë¥Õ»á¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÊÆÂç¼ê¥ï¥Ã¥µ¡¼¥Þ¥ó¼Ò¤ÎÉÒÏÓÂåÍý¿Í¤ÏÍ¸¶¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î´Ø·¸¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÍ¸¶¤Ï¤³¤³2Ç¯¡¢NPB¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï»ÄÎ±¤µ¤»¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¤¬¡¢Í¸¶¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÁªÂò»è¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë¤Î¤â´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À12·î2Æü°Ê¹ß¡¢´°Á´¤ÊFA¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢MLB¤äNPB¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¸¡Æ¤¤Ç¤¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÌá¤ë¤«¡¢ÊÌ¤ÎNPB¤«MLB¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¯¤«¤âÁª¤Ù¤ë¡£Èà¤Ë¤ÏÁ´¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤¬³«¤«¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò´õË¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÊÆ¹ñ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£2020Ç¯12·î¡¢2Ç¯Áí³Û620Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þÌó6²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ç¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥ºÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤½¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¶ì¤·¤ó¤À»þ´Ö¤òÍ±×¤Ê²¼ÃÏ¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¤¢¤ì¤¬¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÌä¤¦¤È¡¢¥¦¥ë¥ÕÂåÍý¿Í¤ÎÅú¤¨¤ÏÌÀ²÷¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º»þÂå¤Î·Ð¸³¤ÏÁ´¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤ò´üÂÔ¤¹¤Ù¤¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤âÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¤À¤·¡¢±ü¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¡£½é¤á¤ÆÍè¤ëÁª¼ê¤è¤ê¤º¤Ã¤È½ç±þ¤·¤ä¤¹¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂÇ¼ÔÁê¼ê¤ËÅê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤¬É¬Í×¤«¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¸«Î©¤Æ¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢Í¸¶¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Î³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤Î·ÀÌó¤òÌÏº÷¤·¤¿¤È¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤À¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿2021¡Á22Ç¯¤Ï¡¢¼èºà¤Ï¼ç¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÄ¾¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¤Í¸¶¤ÏÊÆ¹ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¼èºà¤¹¤ëµ¼Ô¤¿¤Á¤«¤é¤â¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤«¤é¤Þ¤¿»þ¤¬Î®¤ì¡¢¥á¥¸¥ã¡¼ºÆÄ©Àï¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢°ã¤¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¤Ë¤»¤è¡¢ËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë·Á¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡Êµ¼Ô¥³¥é¥à¡¦¿ù±ºÂç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë