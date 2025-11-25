ºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬¡Ø¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ
¡¡ºå¿À¤Ï24Æü¡¢º´Æ£µ±ÌÀ¤Î¡Ø¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¤Ï2011Ç¯ÅÙ¤è¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ä¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ìîµå¿Í¤È¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¸«¼±¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤òÉ½¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢µåÃÄÁÏÀ®´ü¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°ÊÂ¤Ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿µåÃÄOB¸Î¼ãÎÓÃé»Ö»á¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¡¢¤³¤Î¾Þ¤ò¡Ö¼ãÎÓÃé»Ö¾Þ¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤·¡¢¤½¤Î°Õ»×¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤ÎÁª½ÐÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆþÃÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2020Ç¯12·î¤«¤é¡¢¼«¿È¤Î½Ð¿È¥Á¡¼¥à¡Ö¹ÃÅì¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¡×¤Ç¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤ò¼Â»Ü¡Ê2021Ç¯¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³«ºÅ¤òÃÇÇ°¡Ë¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ïº´Æ£µ±ÌÀ¸å±ç²ñ¤ÎÈ¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢¸å±ç²ñ¼çºÅ¤ÇÀ¾µÜÃÏ°è¤Î¾¯Ç¯Ìîµå¥Á¡¼¥à8¥Á¡¼¥à¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ìîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢2023Ç¯¤«¤é¾®»ù¤¬¤ó´µ¼Ô»Ù±ç¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¥´¡¼¥ë¥É¥ê¥Ü¥ó¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¶â³Û¤Î´óÉÕ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë³èÆ°¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¿¶¶½¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤Ï¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌÏÈÏ¤È¤·¤ÆÎÉ¤¼êËÜ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ê³èÆ°¤ò´üÂÔ¤·¡¢Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£