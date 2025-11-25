³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¤ÎÌá¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¶Ë¤á
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡49600¡¡+820 ¡Ê+1.68¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3334.0¡¡+33.0 ¡Ê+0.99¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡49525¡¡+745
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡24Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶ä¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥ºÁíºÛ¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ï¢¶ä¤Î¥Ç¥¤¥êーÁíºÛ¤¬¡¢12·î¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÇÍø²¼¤²¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤¬ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤Ìá¤·¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£À¯ºö¶âÍø¤ò¼¨¤¹¡Ö¥Õ¥§¥É¥¦¥ª¥Ã¥Á¡×¤Ç¤Ï¡¢12·î¤ÎÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬Á°½µËö¤Î70¡óÁ°¸å¤«¤é80¡óÂæ¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ¡ÊSOX¡Ë»Ø¿ô¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï4.6¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ë¥¯ ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¡¢IBM ¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥×¥í¥¯¥¿ー¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë ¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¡¢¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー ¡¢¥Ûー¥à¡¦¥Ç¥Ý ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤Ï¡¢ÂçºåÈæ745±ß¹â¤Î4Ëü9525±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÆüÃæÈæ370±ß°Â¤Î4Ëü8410±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£4Ëü8030±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤¿¸å¤Ï²¼ÍîÉý¤ò½Ì¤á¡¢21Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¾å¾º¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£4Ëü9000±ßÂæ¤ò²óÉü¤·¤¿¸å¤Ï¡¢½ËÆü¼è°ú¤Ç4Ëü8900±ß～4Ëü9100±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£°ì»þ4Ëü8650±ß¤ÈÆð²½¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬¡¢24Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï»þ¤ËºÆ¤Ó4Ëü9000±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¤È¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü9620±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¡¢4Ëü9600±ß¤È¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¹âÃÍ·÷¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-2¦Ò¡Ê4Ëü8120±ß¡Ë¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¸å¤ÎÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢-1¦Ò¡Ê4Ëü9180±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£-1¦Ò¤ò»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê5Ëü0230±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£SOX»Ø¿ô¤¬4.6¡óÄ¶¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984>[Åì¾ÚP]¤äÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>[Åì¾ÚP]¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857>[Åì¾ÚP]¤Ê¤É¡¢»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î¾å¤²¤¬Æü·ÐÊ¿¶Ñ·¿¤ò¸£°ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Àè½µ¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª¤Ï25ÆüÀþ¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë·Á¾õ¤¬Â³¤¡¢-1¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½µËö¤Î²¼Íî¤Ç-1¦Ò¤òÌÀ³Î¤Ë²¼È´¤±¡¢¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç-2¦Ò¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï¼«Î§È¿È¯¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤À¤¬¡¢25ÆüÀþ¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏÌá¤êÂÔ¤ÁÁÀ¤¤¤Î¥·¥çー¥È¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡£5Ëü±ßÆÍÇË¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥í¥ó¥°¤â¸Â¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¤ÎÌá¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¥¹¥¥ã¥ë¥Ô¥ó¥°Ãæ¿´¤Î¾¦¤¤¤È¤Ê¤í¤¦¡£º£½µ¤Ï27Æü¤¬¥µ¥ó¥¯¥¹¥®¥Ó¥ó¥°¥Çー¤ÇÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÏµÙ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢28Æü¤ÏÃ»½Ì¼è°ú¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¤È¤Ê¤ë¡£º£¸å¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥àー¥É¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç³¤³°Àª¤Î¾¦¤¤¤ÏºÙ¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¤â¤È¤Î»ý¤Á¹âÄ´À°¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢-1¦Ò¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¸«¶Ë¤á¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü9000±ß¤«¤é5Ëü±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£5Ëü±ßÂçÂæ²óÉü¤«¤é25ÆüÀþ¤òÂª¤¨¤Æ¤¯¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦Æ°¤¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Î¥·¥çー¥ÈÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡24Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï20.52¡Ê21Æü¤Ï23.43¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£20Æü¤Ë28.27¤Þ¤ÇµÞ¿¤·¤¿È¿Æ°¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢20.00¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢»Ù»ýÀþ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë200ÆüÀþ¡Ê19.70¡Ë¡¢25ÆüÀþ¡Ê19.18¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¿À·Ð¼Á¤Ê¾õ¶·¤À¤í¤¦¡£
¡¡Àè½µËö¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.77ÇÜ¡Ê20Æü¤Ï15.07ÇÜ¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Î²¼¤²¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬Âç¤¤¯¡¢°ìÊý¤Ç¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö¤ä¥Ð¥ê¥åー³ô¤Ø¤Î»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆNT¥·¥çー¥È¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£-2¦Ò¡Ê14.73ÇÜ¡Ë¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
