¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¡¢³Æ¹ñ»ØÆ³¼Ô¤ËÁê¼¡¤®¼Õ°Õ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¡ÖÁ´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÈãÈ½¼õ¤±
¡ÊCNN¡Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢SNS¤ÇÀ¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤é¤ËÂÐ¤·¡¢´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ°Æü¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î»ØÆ³Éô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¹ñ¼çÆ³¤ÎÏÂÊ¿ÅØÎÏ¤Ë¡ÖÁ´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö24ÆüÌë¡¢Ìó1»þ´Ö¤Î´Ö¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤Î»ØÆ³¼Ô¤é13¿Í¤ËÂÐ¤·¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¡¢Ê£¿ô¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ë¡Ö»Ù±ç¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤¬¾Î»¿¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¥ß¥Ï¥ë¼óÁê¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Æ¥·¥ç¥ó¼óÁê¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ç¥ó¼óÁê¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï23Æü¡¢SNS¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ø»ØÆ³Éô¡Ù¤Ï²æ¡¹¤ÎÅØÎÏ¤ËÁ´¤¯´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤ÏÊÆ¹ñ¤ËÂÐ¤·78²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¿¡£