¡ÚÁ´Ê¸¸ø³«¡Û´Ü¤Ò¤í¤· 75ºÐ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Ç¯¤Ç50Ç¯¤ÎÌ¾Í¥¤¬¸ì¤ë¡Ö»Å»ö¡×¤È¡ÖÀ¸¤Êý¡×
¡í¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË¡í¤ÎÁÇ´é
¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³§¤µ¤ó¡ØÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃË¤Ê¤ó¤Æ¾ð¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¼å¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¼¡¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤¨¤ë¡£ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¥À¥ó¥Ç¥£¥º¥à¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ÇÐÍ¥¡¦´Ü(¤¿¤Á)¤Ò¤í¤·¡Ê75¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇï»ÒÈ´¤±¤¹¤ë¤Û¤ÉÎ¨Ä¾¤Ê¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¼å¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÉ¬»à¤µ¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡í¶¯¤µ¡í¤Ë¸«¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£·ë¶É¤Ï¼å¤µ¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶¯¤µ¤òÌÜ»Ø¤¹--¤½¤ì¤¬ÃË¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ç70Ç¯Âå¤ËÃç´Ö¤È·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¥Á¡¼¥à¡Ø¥¯¡¼¥ë¥¹¡Ù¤Ç³×¥¸¥ã¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢³¹¤òÁö¤êÈ´¤±¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡ÖÅì±ÇÇÐÍ¥¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ç76Ç¯¸ø³«±Ç²è¡ØË½ÎÏ¶µ¼¼¡Ù¤Ç¶äËë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ç79Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ØÀ¾Éô·Ù»¡¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎäÀÅÄÀÃå¤Ê·º»ö¡¢¡Ç86Ç¯¤«¤é¤Î¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥À¥ó¥Ç¥£¡¼Âë»³¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê¡í¶¯¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÃË¡í¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢´Ü¤Ï´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï°Õ³°¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÖÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÃË¤È¤·¤Æ¤â¡¢´°àú¤À¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¤¤Ä¤â¡í¤Þ¤À¤Þ¤À¤À¤Ê¡í¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¤Þ¤¿¼¡¤ËÄ©(¤¤¤É)¤â¤¦¤È»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤äÉÔ´°Á´¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤¹¤é¤â¡í¶¯¤ß¡í¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð50Ç¯¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Áºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£¡¢´Ü¤Ï£·Ç¯¤Ö¤êÃ±ÆÈ¼ç±é±Ç²è¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£11·î14Æü¸ø³«¤Î¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤Ç¡¢²áµî¤ò¼Î¤Æ¤¿¸µ¥ä¥¯¥¶¤Îµù»Õ¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ËÄ©¤à¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÀÅ¤«¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÃË¤À¡£
¡ÖÌòºî¤ê¡©¡¡¤¤¤ä¤¡¡¢Á´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¯ºî¤ê¹þ¤à¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤äÁê¼ê¤«¤é¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤ËÁÇÄ¾¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬À(¤·¤ç¤¦)¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤éº£²ó¤Ï¤Í¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡íµ¤»ý¤Á¡í¤Ç±é¤¸¤¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Î¹ÁÄ®¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤êÀ¸¤¤ë¸µ¥ä¥¯¥¶¤Îµù»Õ¡¦»°±º¡£Æ±µéÀ¸¤«¤é¥¤¥¸¥á¤ËÁø(¤¢)¤¤¡¢²ÈÄí¤Ç¤âµï¾ì½ê¤Î¤Ê¤¤¼å»ë¤Î¾¯Ç¯¡¦¹¬ÂÀ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Æó¿Í¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡íÇ¯¤Îº¹¤ÎÍ§¾ð¡í¤ò½½¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆËÂ(¤Ä¤à)¤¤¤Ç¤¤¤¯--¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯¸ø³«±Ç²è¡ØÀµÂÎ¡Ù¤ÇÂè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¼ã¼ê¤Î´ú¼ê¡¦Æ£°æÆ»¿Í´ÆÆÄ¡Ê39¡Ë¡£¡Ç21Ç¯¤Î¡Ø¥ä¥¯¥¶¤È²ÈÂ² £Ô£è£å £Æ£á£í£é£ì£ù¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖÉ¬¤º¤â¤¦°ìÅÙ¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤«¤éËÜ´ë²è¤ÏÆ°¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¤â±Ç²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤â¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤éÆ£°æ´ÆÆÄ¤È¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ£³Ç¯¶á¤¯´ë²è¤òÎý¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ø¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
»£±Æ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¥ã¥á¥é¥Þ¥ó¡¦ÌÚÂ¼Âçºî¡£´°À®¤·¤¿¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¤Ï¡¢Á´ÊÔ35mm¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢Àã¿¼¤¤¹ÁÄ®¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¸ÉÆÈ¤ä´õË¾¤È¤Þ¤ë¤Ç¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê±Ç²è¤ÏºÇ½é¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È´Ñ¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤³¤ËÌò¼Ô¤ÎÎÏÎÌ¤¬É½¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê»£±Æ¤Î¼ê±þ¤¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ü¤Ï¼«Ê¬¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤Ø¤ÈÏÃ¤ò¸þ¤±¤¿¡£
¡ÖÌòºî¤ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ËÍ¤Ï¡í¤³¤ì¤À¤±¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¡í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡í¤³¤ì¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¡í¤È»×¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤éÃÇ¤ë¡£µÕ¤Ë¼õ¤±¤¿°Ê¾å¤Ï¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¤À¤±¡£·ë¶É¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
ÀÎ¡¢°ìÅÙ¤À¤±Æó¤Ä¤ÎºîÉÊ¤òÆ±»þ¤ËÊú¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ë¤ÏÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¤¤ë¥¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤¬¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Í×¤Ï¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤É¤³¤Þ¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ÎÁÇ´é¤Ï¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¤Ê¤ó¤ÆÂç¤²¤µ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë³§¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤Ê´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¿È¤ò°Ñ(¤æ¤À)¤Í¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¿--¤½¤ì¤¬Èà¤ÎÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¼Â¤é¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÂçé®½ÕÉ§¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¡Ø±ø¤ì¤¿±ÑÍº¡Ù¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÍßË¾¤ËËÝÏ®(¤Û¤ó¤í¤¦)¤µ¤ì¤ë¥Ð¥¤¥¯¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â±Ç²è¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¶É³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢Êâ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Ìò¤¬¼«Á³¤È½ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤äÂçÀÐÆâÂ¢½õ¡¢»³ËÜ¸Þ½½Ï»¤È¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤«¤é¶¯¤¯¹û(¤Û)¤ì¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ç95Ç¯¤«¤é£´²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¡Ø¿·½É»¡Ù¡£¾®Àâ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡í¤ä¤ê¤¿¤¤¡í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿´¤«¤éË¾¤ó¤ÀºîÉÊ¤ÎÌò¤ò¤ä¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«Ê¬¤Î¼Çµï¤ËËþÂ¤·¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÖÀÐ¸¶¥×¥í»þÂå¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯52¡Ë¤äÅÏÅ¯Ìé¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯78¡Ë¤«¤é¡Ø¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Ê¡¢ËþÂ¤¹¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ïÍÑ¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤è¤ê¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¤âÀ¸¡¹¤·¤¤¼Çµï¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤ë¿Í¤Î¶»¤Ë¶Á¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ù¤¨¤Ëº£¤â¼Çµï¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÀÐ¸¶¥×¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢ÅÏ¤µ¤ó¡¢¾®ÎÓ¡ÊÀµÉ§¡ËÀìÌ³¡ÊµýÇ¯80¡Ë¡Ä¡ÄÈà¤é¤¬±Ç²è¤òËÜµ¤¤Çºî¤ë»Ñ¤ò¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
50Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¤Ø
¡Ç21Ç¯¡¢´Ü¤Ï¤½¤ó¤ÊÀÐ¸¶¥×¥í¤Î°Õ»Ö¤ò°ú¤·Ñ¤®¡Ö´Ü¥×¥í¡×¤òÀßÎ©¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¼«¿È¡¡¤ÎÂç¤¤ÊÌîË¾¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤Î±Ç²è¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÐ¸¶¥×¥í¤Ç¤Ï¡íÂçºî¼çµÁ¡í¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤âËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢µ¬ÌÏ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¾®¤µ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤Ë»Ä¤ë¡í¤¤¤¤±Ç²è¡í¤ò°ìËÜºî¤ì¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿ ¤¢¤Ö¤Ê¤¤·º»ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢½Ð»ñ¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤â´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë±Ç²èÀ½ºî¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£Âç¤²¤µ¤Ë¸ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡í¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¡Ê±Ç²è¡Ë°ìËÜ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡í¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤º¤Ã¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢Èà¤Î±Ç²è°¦¤ÏÆü¡¹¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤âÞú(¤Ë¤¸)¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÄ«µ¯¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ï¿¤êÎ¯¤á¤¿¤ä¤Ä¤È¤«ÇÛ¿®¤È¤«¡£½Ð¤À¤·¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤°¾Ã¤·¤Á¤ã¤¦¤±¤É¤Í¡×
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æº£Ç¯¤Ç50Ç¯¡£¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤Î¼«Ê¬¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤é¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Õ¥Ã¤ÈÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡Ö¡ØÇÐÍ¥¤Ï¤ä¤á¤È¤¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤¿¤À±¿¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡£
¼ÂºÝ¡¢Âç³Ø¤Ç¤Ï·úÃÛ³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤È¤â¤È²¿¤«¤òºî¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤âÊªºî¤ê¤Î°ìÉô¡£Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤¬¤É¤¦»Å¾å¤¬¤ë¤«¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é·úÃÛ¤Ç¤â±Ç²è¤Ç¤â¡¢º¬¤Ã¤³¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤³¤¦¤âÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤â¤·ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¡©¡¡·úÃÛ³Ø²Ê¤Ë¿Ê¤à¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢·úÃÛ²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÎº(¤È¤ê¤³)¤Ë--¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤Ï¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ØFRIDAY¡Ù2025Ç¯11·î28Æü¡¦12·î5Æü¹çÊ»¹æ¤è¤ê