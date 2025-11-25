¹â¹»»þÂå¤Ï¡ÈËüÇ½·¿¡É¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤Ê¤¼¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¶ìÇº¤Î1Ç¯ÌÜ¤«¤éÈôÌö¤ÎÅ¾µ¡
¡¡¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¶¯¤¤ââ»ý¤ò½É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤¬Î×¤ó¤À¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÇFWÄ®Ìî½¤ÅÍ¤¬¤½¤Î»×¤¤¤ò¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¡£1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾22Ê¬¡¢Ä®Ìî¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢£±¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤Î¸åÊý¤Î£²¥·¥ã¥É¡¼¤Î°ì³Ñ¤Ë¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡á°ÂÆ£Î´¿Í¡Ë
¡Ö¥·¥ã¥É¡¼¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¥¢¥·¥¹¥È¤Ë²ó¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë²ó¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤È¤·¤ÆÁê¼êCB¤Ø¤Î¥×¥ì¥¹¤ä¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë²ó¼ý¤Ê¤É¤ÎÌò³ä¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ¢È´¤±¤òÁÀ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤ê¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¤Â³¤±¤ë»ÑÀª¤òÅêÆþÄ¾¸å¤«¤é¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÅêÆþ4Ê¬¸å¤Î¸åÈ¾26Ê¬¤ËÃæÂ¼¤Î±¦¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤òÁê¼êDF¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤¦¤Þ¤¯³°¤·¤ÆÉ¨¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Çµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¯¤¿¤á¤Î£±¤Ä¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¿ô»ú¤Ç¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍúÀµ¼Ò¹â»þÂå¤«¤éÈà¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃæÈ×¤ËÍî¤Á¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò»«¤¤¤¿¤ê¡¢1.5ÎóÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥¿¥á¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ö¥¶¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤»¤ëËüÇ½·¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»¤Î»î¹ç¤Î¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Èµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤è¤ê¤â¸å¼Ô¤òÀ¸¤«¤¹¥×¥ì¡¼¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¤³¤Ê¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤«¤éÁê¼ê¤òÇØÉé¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ë¤½¤ÎÁ°¤ÇÁ°¸þ¤¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»Å³Ý¤±¤ëÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5ÎóÌÜ¡¢2ÎóÌÜÅª¤Ê»×¹Í¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÅµ·¿Åª¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¥×¥í¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡Ö¤É¤³¤Çµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬Ç¤¤«¡×¤È¸À¤¦ÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¤Ç¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Ï½ÐÈÖ¤¬Íè¤º¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤Ë¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤·¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇÈà¤ÎÂç·¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÇ½¤¬ÌÜ³Ð¤á¤¿¡£
ËüÇ½·¿¤«¤é»×¹Í¤òÊÑ¹¹¡ÖÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¡×
¡¡ÆÃ¤Ë¾®ÎÓ¿Æó´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦ÆÊÌÚSC´ÆÆÄ¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£FW°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÌ¾Çì³Ú¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿´¹½¤¨¤ò°ì¤«¤éÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯ÅÀ¤ò¼è¤ë¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ËüÇ½·¿¤Î¥¹¥¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤âÅÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬»Å»ö¡×¤È´°Á´¤Ë»×¹Í¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤í¤¦¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤Ç¤Ï³ê¤ê¹þ¤ß¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¥¤¥ó¡£Åö»þ¥É¥¤¥Ä£²Éô¤À¤Ã¤¿¥¡¼¥ë¤ÇÌöÆ°¤ò¤·¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¾º³Ê¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨¤«¤éÌ¾Ìç¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ç¤â¡¢¥¡¼¥ë¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤¤Áª¼ê¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Éð´ï¤ò³è¤«¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¾ï¤Ë¡Ö²¶¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤À¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ï·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤ÏÎý½¬¤«¤é¾ï¤Ë°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ê¼þ¤ê¤¬¡ËËÍ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°Õ¼±¤Å¤±¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ë¥·¥¢¤ÎÊý¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤ÏÊø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¢¹ñÄ¾¸å¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Î¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥àÀï¡¢2-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾31Ê¬¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤ÈÆ±¤¸ÅêÆþ4Ê¬¸å¤Ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥×¥ì¡¼¤«¤é±Ô¤¯È´¤±½Ð¤·¤Æ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶¯¤¤¼çÄ¥¤Ï¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡£±óÎ¸¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é°ìµ¤¤Ë°û¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Ç¡¢½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â¤Þ¤À³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êìÅÍß¤Ë¡¢¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸Ê¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¶¯¸Ç¤Ê¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò·È¤¨¤Æ¡¢Ä®Ìî¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ò¤¿¤¹¤é¥´¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦¡£¡Ê°ÂÆ£Î´¿Í / Takahito Ando¡Ë