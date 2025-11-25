¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¡¡¼ó°Ì¤Î¼ç¾¤¬·è°Õ¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¡ÄVÌÜÁ°¤Î°§»¢¤Ë¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
J2Ä¹ºê¤Î»³¸ý·Ö¼ç¾¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÍ¥¾¡¡×¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß
¡¡J2¤Î¼ó°Ì·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤ÈV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤¬·ãÆÍ¤·¤¿11·î23Æü¤ÎJ2Âè37Àá¤Ï¡¢Ä¹ºê¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¼ó°Ì¤òµÕÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÄ¹ºê¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½MF»³¸ý·Ö¤Ï¡¢J1¾º³Ê¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Á°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¼ó°Ì¤Î¿å¸Í¡¢2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¾¡Íø¤·¤¿»þ¤ËJ1¤Ø¤Î¼«Æ°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹2°Ì°ÊÆâ¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·ãÆ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï2-1¤ÇÄ¹ºê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò69¤Ë¿¤Ð¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ67¤Î¿å¸Í¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£3°Ì¤Î¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò66¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âº£Àá¤Ç¤Î2°Ì°ÊÆâ¤Ï³ÎÄê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤éÄ¹ºê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿»³¸ý¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¿å¸ÍÀï¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ïº£Æü¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È1ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿å¸Í¤È¤¤¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ëº£Æü¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÀá¤ÏÆÁÅç¡Ê¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤È¤Î¡Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾¡¤Ã¤ÆJ2Í¥¾¡¤·¤ÆJ1¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È·è°Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òËä¤á¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç1Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÄ¹ºê¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯º£¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´î¤ó¤ÇÄ¹ºê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï»×¤ï¤ºÎÞ¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¹æµã°Æ·ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«µã¤±¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹ºê¤Ï¾¡¤ÁÅÀ64¤Ç4°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÆÁÅç¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤È¤Ê¤ë11·î29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤ò¡¢°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç½ª¤¨¤ì¤Ð¼«ÎÏ¤Ç¤Î2°Ì°ÊÆâ¤ò·è¤á¤ÆJ1¾º³Ê¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë