¥Ñ¥±¤âÃæ¿È¤âÄ¶²Ä°¦¤¤ーーー¥Ã¥Ã¡ª¡ª¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥Þ¡Û¼¡¿©¤Ù¤¿¤¤¡Ö¿·ºî¤ª²Û»Ò¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¡Û¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤Î¿·ºî¤ª²Û»Ò¤¬ÈÎÇäÃæ¡£º£²ó¤Ï¡¢11/17¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡Ö¥°¥ß¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¤Ç»È¤¨¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¥³ー¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¿¤¢¤È¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¹¥¤¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¥Ñ¥±Çã¤¤É¬»ê¡ª¡©¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥°¥ß¡×
½éÂå¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¤³¤Á¤é¤Ï¡¢11/17¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡Ö¤Î¤¾¤¤¤ÆÈ¯¸«¡ª¡ª ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¥°¥ß¡×¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Î¤ª²Û»ÒÇä¤ê¾ì¤Ç¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢@ftn_pics¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥Þー¥È¤ÇGET¤·¤¿¤½¤¦¡£¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î±Õ¾½ÉôÊ¬¤«¤éÃæ¤Î¥°¥ß¤¬¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï3¼ïÎà¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬°ã¤¦¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤É¥Ïー¥É·Ï¡ª
¥°¥ß¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡¦¥ì¥â¥ó¡¦¤ê¤ó¤´¤Î3¼ïÎà¡£¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤È¥ì¥â¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤á¤Ã¤Á¡¦¤¯¤Á¤Ñ¤Ã¤Á¡¦¤ª¤ä¤¸¤Ã¤Á¤Ê¤É¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·Âç¤¤á¡£¤ê¤ó¤´¤Ï¡¢¤´¤Ï¤ó¡¦¤ª¤«¤·¡¦¥É¥¯¥í¥Þー¥¯¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à·Ï¤¬Â¿¤¯¾®¤µ¤á¤Ç¤¹¡£¥ì¥Ýー¥¿ーHaru¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¤ä¤ä¥Ïー¥É¤Ê¿©´¶¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ¤âËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÊÝÂ¸²ÄÇ½¤Ê¥¸¥Ã¥ÑーÉÕ¤¡£¥·¥§¥¢¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤Ï¡¢\194¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ïftn_pics½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Yuri.A