¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¡×¥¹¥¿¥ó¥É¡¡ÆüËÜ¿Í½Ð¾ì¤Î»î¹ç¤Ç¡Ä¹¤¬¤Ã¤¿¾×·â¤Î¸÷·Ê
Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿°ìÀï
¡¡¥É¥¤¥Ä1Éô¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤È¥¦¥Ë¥ª¥ó¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î23Æü¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾15Ê¬¤´¤í¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼Â¦¤Î¥´¡¼¥ëÎ¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÈ¯±ìÅû¤¬ÂçÎÌ¤Ë¿æ¤«¤ì¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¸÷¤êµ±¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ãæ·Ñ±ÇÁü¤Ë¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¸÷¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤ÈÂçÎÌ¤Î±ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËÎ®¤ì¹þ¤ß¡¢»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡DAZN¸ø¼°X¤Ï¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤ë¥¢¥¦¥§¥¤¥¹¥¿¥ó¥É¡¡¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¥¦¥Ë¥ª¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬Ê²¤¤¤¿È¯±ìÅû¤Î±ì¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½¼Ëþ¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¾×·â¤Î¸÷·Ê¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¤Î¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤ÏÆüËÜÂåÉ½MFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ë¥ª¥ó¤¬1-0¤Ç¥²¡¼¥à¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë