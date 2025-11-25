¸òº¹ÅÀ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Î86ºÐ½÷À¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤« 61ºÐ½÷¤òÂáÊá¡Ö¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿µ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç24Æü¸á¸å¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð½÷À¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤Ò¤Æ¨¤²¤·¤Æ¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢61ºÐ¤Î½÷¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°½Å¸©ÌÀÏÂÄ®¤ÎÀ¶ÁÝºî¶È°÷¡¦¾ë»³É´¹çÍÆµ¿¼Ô(61)¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ë»³ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å2»þÈ¾¤´¤í¡¢¾¾ºå»Ôµû¸«Ä®¤Î¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î½÷À(86)¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¥±¥¬¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡½÷À(86)¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤ÏÌÀÏÂÄ®¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥É¥¢¥ß¥éー¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¤·Ú¼«Æ°¼Ö¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¾ë»³ÍÆµ¿¼Ô¤«¤é»ö¾ð¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ë»³ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£