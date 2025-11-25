¡Ö¸µ¥«¥ì¤ÏÀäÂÐ¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¥®¥ã¥ëÈà½÷¡¢¼«¿®Ëþ¡¹¤âÈà»á¤¬Â¾¤Î½÷À¤È¡Ä¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤òÌÜ·â¤·ÎÞ
¡¡Îä¤á¤¤Ã¤¿Æ±À³À¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡È¤ª»î¤·ÇË¶É¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë21ºÐÈà½÷¡¢¡Ö¸µ¥«¥ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¶¯µ¤¤ËÀë¸À¤¹¤ë¤âÈà»á¤¬ÊÌ¤Î½÷À¡Ä¿ÆÌ©¤Ê»Ñ¤òÌÜ·â¤·ÎÞ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¾¤Î½÷À¤È¡ÄÈà½÷¤¬¤ß¤¿Èà»á¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¥·¡¼¥ó
¡¡ABEMA¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡Ù¤Ï¡¢´Ø·¸¤ËÇº¤ß¤äÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¿¤Á¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È¡È°ì»þÅª¤ÊÇË¶É¡É¤òÁªÂò¤·¡¢Èà»á¡¦Èà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ÈÎø°¦¥Õ¥ê¡¼¡É¤Î¾õÂÖ¤Ç¡¢¶ØÃÇ¤Î¡È¸øÇ§¡ÉÉâµ¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡ÖÉü±ï¡×¡ÖÊÌ¤ì¡×¡Ö¿·¤·¤¤Îø¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤¹¡£2Ç¯¤Ö¤ê¡¢5¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØÎÙ¤ÎÎø¤ÏÀÄ¤¯¸«¤¨¤ë -Chapter TOKYO-¡Ù¤Ë¤Ï6ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¡¢ÃË½÷·×12Ì¾¤¬»²²Ã¡£¥·¡¼¥º¥óºÇÄ¹¤Î20Æü´Ö¤Î¶¦Æ±À¸³è¤ò¹Ô¤¦¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ï¿ØÆâÃÒÂ§¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¤Î3Ì¾¡£
¡¡¥ê¥ª¥Ê¡Ê21ºÐ¡¿³¤¤Î²È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡Ë¤È¸µÎø¿Í¡¦¥±¥ó¥È¡Ê26ºÐ¡¿²ñ¼Ò°÷¡Ë¤Ï¸òºÝÎò¤Ï2Ç¯¡£º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÆ±À³À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ï¤È¤¤á¤ÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ª¥Ê¤¬Îä¤á¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥±¥ó¥È¤ÈµÞÀÜ¶á¤¹¤ë¥æ¥Þ¡Ê24ºÐ¡¿¥¢¥¤¥ê¥¹¥È¡Ë¤È2¿Í¤¤ê¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡¢¡Ö¥±¥ó¥È¤¯¤ó¤ÏÀäÂÐ»ä¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¥Þ¤ÎÊý¤ò¼ê¤Ç»Ø¤·¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ò¤É¤¤¤³¤È¸À¤¦¤È¡¢¤¿¤Ö¤óÁª¤Ð¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÊÌ¤Î½÷À¥¸¥å¥ó¥Ê¡Ê26ºÐ¡¿ÇÐÍ¥¡Ë¤¬¥±¥ó¥È¤ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍ¶¤¤2¿Í¤Ï³°¤ÇÏÃ¤·¹þ¤à¡£ÆâÍÆ¤ÏÆ±À³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿Æ¿È¤ËÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¥±¥ó¥È¤ò¥ê¥ª¥Ê¤Ï¡¢ÎÙ¤Î²È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤«¤éÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¥±¥ó¥È¤¬¥¸¥å¥ó¥Ê¤ÎÌÜ¤ò¸«¤Æ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥ê¥ª¥Ê¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¡£Æ±À³À¸³è¤Î¾Ò²ðVTR¤Ç¤Ï¡¢¥±¥ó¥È¤ËÎä¤á¤¿ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ª¥Ê¤À¤¬¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«·ù¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤òÅÇÏª¤·¡¢Èà¤Ø¤Î¡Ö¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢ÎÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£