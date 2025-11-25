LE SSERAFIM¡¦CHAEWON¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¡Ä°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ÖÀ¸²Î¤Ñ¤Í¤¨¡ª¡×¡ÖÅ·»È¤ÎÀ¼¡×
¡¡LE SSERAFIM¤¬½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME¡Ù¤ò¡¢11·î18¡¢19Æü¤Ë³«ºÅ¡£KIM CHAEWON¤¬°µ´¬¤Î²Î¾§ÎÏ¤ÇÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥É¡¼¥à¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ëCHAEWON¤Î¥¢¥«¥Ú¥é
Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë°ÂÄê¤·¤¿²ÎÀ¼¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ëKIM CHAEWON¡£¶Ê¤ÎËÁÆ¬¤Î¡ÖFEARNOT¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Í¡¼¥à¡Ë¡¢»ä¤ÎÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡ÖFire in the belly¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¥Æ¥ó¤Î¥Ó¡¼¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤ë¡£CHAEWON¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥È¤ä¡¢¹â²»¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö¤òÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë²Î¤¤¤³¤Ê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ½ªÈ×¤ÎSAKURA¤È2¿Í¤Ç·«¤ê¹¤²¤ëMC¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢CHAEWON ¤¬²Î¤¦Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¹ðÇò (Confession) [Japanese Version]¡×¤Î1¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¡¢ËÜ¿Í¤¬¥¢¥«¥Ú¥é¤ÇÈäÏª¡£¡Ö£±¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¦¤ï¡¢¶ÛÄ¥¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¹¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤¿Èþ¤·¤¤²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Â£¤é¤ì¡¢CHAEWON¤ÏÃ£À®´¶¤ËËþ¤Á¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÀ¸²Î¤Ñ¤Í¤¨¡ª¡×¡ÖÄ»È©¡×¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¡Ö¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Î¹â²»¤µ¤¤¤³¡¼¡×¡Ö¤¤¤Þ¤Î¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤¦¤Þ¤¹¤®¤À¤í¡×¡ÖÎÞ¤Ç¤Æ¤¤¿¤¨¤°¡×¡Ö¥¢¥«¥Ú¥é¤ä¤Ð¤¤¡×¡ÖÅ·»È¤ÎÀ¼¤À¤è¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤È¡¢Àä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¡Ø2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT' ENCORE IN TOKYO DOME¡Ù¡¿ABEMA K WORLD¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë