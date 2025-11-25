±Ñ³¤·³ ¥í¥·¥¢·³´Ï¤Î¹Ò¹Ô¤òÁË»ß
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë³¤¶®¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹ÎÎ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤à¥í¥·¥¢¤Î·³´Ï¤òÈ¯¸«¤·¡¢¹Ò¹Ô¤òÁË¤ó¤À¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î´ÏÄú¤¬¥í¥·¥¢¤Î·³´Ï¤òÄÉÀ×¤¹¤ëÍÍ»Ò
¡¡23Æü¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î´ÏÄú¤¬¥í¥·¥¢¤Î·³´Ï¤òÄÉÀ×¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹³¤·³¤Î¾¥²ü´Ï¤¬±ÑÊ©³¤¶®¤òÀ¾¤Ø¤È¿Ê¤à¥í¥·¥¢³¤·³¤Î¥³¥ë¥Ù¥Ã¥È´Ï¤È¥¿¥ó¥«¡¼¤ò2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÉÀ×¤·¡¢¹Ò¹Ô¤òÁË¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹²¤Ç2ÀÉ¤Î´Æ»ë¤òNATO¡Ê¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥®¥ê¥¹¹ñËÉ¾Ê¤Ï¡¢19Æü¤Ë¤â¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Ç¶õ·³µ¡¤¬¥í¥·¥¢¤ÎÄµÊóÁ¥¤«¤é¥ì¡¼¥¶¡¼¾È¼Í¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö²áµî2Ç¯´Ö¤Ç¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎÎ³¤¤ò¶¼¤«¤¹¥í¥·¥¢´ÏÄú¤¬30¡óÁý²Ã¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë