¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤ÎÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤¬½Ð±é¤¹¤ë25ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¥¹¥Ñ¥¤7Ê¬¤Î1¡×¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¡¦ËÌÀî·Ê»Ò¡¢Snow Man¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ÄÆÈÁÏÅª¤Ê°áÁõ¤òÃå¤³¤Ê¤¹ËÌÀî·Ê»Ò
¡¡º£Ç¯4·î¤ËÂ³¤2ÅÙÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëËÌÀî¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¼ýÏ¿¤ÇÂçÃÀ¤¹¤®¤ëÎ©¤Á²ó¤ê¤òÏ¢È¯¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÎÆ°¤¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢ÊüÁ÷¸å¤ÏSNS¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤òÉ×ÉØ¤Ç¸«¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢É×¡¦DAIGO¤«¤é¡Ö¿À²ó¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ËÌÀî¡£º£²ó¤â¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£º´µ×´Ö¤ÏSnow Man¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¿ÍÏµ¤Î¤è¤¦¤Ê¥²¡¼¥à¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥¦¥½¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¹ðÇò¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼åµ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ½é¤Î¡Ö¥¥Ã¥¯de¥¹¥³¥¢¥²¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¾ã³²Êª¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê¡¢»ß¤Þ¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Î¹ç·×ÆÀÅÀ¤Ç¥¯¥ê¥¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥²¡¼¥à¡£µåµ»¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤À¤¬¡¢ÈäÏª¤·¤¿¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»×¤ï¤º¶Ã¤¬¤¯¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¤·¡¢»³Æâ·ò»Ê¤Ï¡ÖËÜÊª¤Î¿Í¤À¡Ä¡×¤ÈÉÔ°Â¤²¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£ËÌÀî¤âÆ±¤¸¤¯µåµ»¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢¤¤¤¶ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ËÂç¶ìÀï¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤âÂç¹Ó¤ì¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Â³¤¯¡Ö´Á»úÅÁÃ£¥ê¥ì¡¼¡×¤Ï¡¢½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤ªÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë´Á»ú¤ò¡¢3¿Í¤¬1Ê¸»ú¤º¤Ä½ñ¤¤¤Æ¥ê¥ì¡¼·Á¼°¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥²¡¼¥à¡£¡Ö¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î¤È¤´Á»ú¤Ï¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ëÂç¸ç¤¬¡¢»×¤ï¤º¥Î¥Ö¤¬¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤Û¤ÉÆæ¤á¤¤¤¿´Á»ú¤ò½ñ¤½Ð¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÀî¤Ï¥Ú¥ó¤È¡È¤¢¤ëÊª¡É¤ò´Ö°ã¤¨¤ëÅ·Á³¤Ö¤ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤ÍÆµ¿¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¡Ö¿á¤Ìð¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¯¥¤¥º¡×¤Ç¤Ï¡¢¿á¤Ìð¤ÇÉ÷Á¥¤ò³ä¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤ï¤ì¤¿´é¼Ì¿¿¤Î°ìÉô¤À¤±¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë·ÝÇ½¿Í¤ò¿äÍý¤¹¤ë¡£ËÌÀî¤ÏÇËÎö²»¤ËÀä¶«¡¢º´µ×´Ö¤Ï¹ø¤òÍî¤È¤·¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç²ÚÎï¤Ê¿á¤Ìð¤òÈäÏª¤¹¤ë¤â¡¢¿äÍý¤Ë¤ÏÂç¶ìÀï¡£¤µ¤é¤ËËÌÀî¤¬¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¿ÍÊª¡É¤Ëµ¿¤¤¤ò¸þ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥Ñ¥¤Í½ÁÛ¤ÏÂçº®Íð¤Ë¡Ä¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¤Ï°ìÂÎÃ¯¤Ê¤Î¤«¡£
¢£ËÌÀî·Ê»Ò¡õº´µ×´ÖÂç²ð¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¼ýÏ¿¤ò½ª¤¨¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡©
ËÌÀî¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ªÁ°²ó½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯È¿¶Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£²ó¡¢¼ã´³¶ÛÄ¥¤·¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¶»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
º´µ×´Ö¡§ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª ¤¤¤í¤ó¤Ê¥²¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥²¡¼¥à¤â·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÊý¤â¡¢¼êÃµ¤ê¤Ç¿·Á¯¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¥É¤ò°ú¤¯½Ö´Ö¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤É¤Î¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
ËÌÀî¡§¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ã³²Êª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢ÅÓÃæ¤Ç»ß¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÏ²Ã¸º¤¬¥Û¥ó¥È¤ËÆñ¤·¤¯¤Æ¡Ä°ìÀ¸·üÌ¿¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´µ×´Ö¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡È¥á¥Ã¥·¡É¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£ ËÍ¤¬¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ï¡¢´Á»ú¤ò½ñ¤¤¤ÆÅö¤Æ¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Ç¤âÃ¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Æ¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥²¡¼¥à¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡©
ËÌÀî¡§¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥×¥íÃæ¤Î¥×¥í¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»³Æâ¤µ¤ó¤¬¡Ä¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Àª¤¤¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹Ó¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
º´µ×´Ö¡§¾ì¤òÂç²ó¤·¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
ËÌÀî¡§¥Î¥Ö¤µ¤ó¤â¤Ê¤ó¤Ç¡©¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢Î©¤Á²ó¤ê¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
º´µ×´Ö¡§¤¢¤È¡¢Âç¸ç¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
º´µ×´Ö¡§¤Ò¤È¤³¤È¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ä¡È¸½¾ìÂç¹Ó¤ì¡É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Âç¹Ó¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¡È¹Ó¤ì¤«¤¿¡É¡¢¡ÈË½¤ì¤«¤¿¡É¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¡§½é¤á¤Æ¤Î¥²¡¼¥à¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤â¤ä¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Á´°÷¤¬½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¥²¡¼¥à¤¬¹Ó¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Û¥ó¥È¤ËºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¡È¥¹¥Ñ¥¤¡É¤¬Ã¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
