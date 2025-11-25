ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤¿¸¤¢ª1Ç¯´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·ë²Ì¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡ØÀ®Ä¹µÏ¿¡Ù¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡Ö°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×
¤¢¤ëÆü¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¡£¤¹¤ë¤È¤½¤³¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤¦¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´¶Æ°Åª¤Ê¸÷·Ê¤À¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÃçÎÉ¤·¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¸µµ¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¹¥É¾¤Ç¡¢2000²ó°Ê¾åºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÎÙ¤Ë¤¤¤¿¸¤¢ª1Ç¯´Ö¤ò¤Þ¤È¤á¤¿·ë²Ì¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂº¤¤¡ØÀ®Ä¹µÏ¿¡Ù¡Û
À¸¤Þ¤ì¤¿»þ¤«¤éËµ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ä¡©
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øshaun_the_bichon¡Ù¤ØÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤Î¡Ö¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¡×¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤´²ÈÂ²¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î1ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤òµ¡¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î1Ç¯¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â´ó¤êÅº¤¦¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²£¤Ç°ì½ï¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÃçÎÉ¤··»Äï¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê
¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÎµÏ¿¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÃçÎÉ¤·ÅÙ¹ç¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ìÌÌ¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤ªÂ·¤¤¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Î»Ñ¤Ë¤Ï¡¢À®Ä¹¤Ö¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£
°ì½ï¤Ë¥«ー¥È¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ª»¶Êâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Æó¿ÍÆ±»þ¤Ë¤À¤Ã¤³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤Æ¤Í
À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢º£¤Ç¤ÏËå¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¤âÆó¿Í¤ÎÄïËå¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¸«¼é¤êÌò¤äÍ·¤ÓÁê¼ê¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤³¤ó¤Ê¤Ë¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¤¬¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤«¤é¤Î°¦¾ð¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ÎÀè¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤··»Äï¤Ê»Ñ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ø¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤ºー¤Ã¤È·ò¹¯¤Ç¸µµ¤¤Ê·»Äï¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö°¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤È¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤µ¤Ë°î¤ì¤¿¸÷·Ê¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Øshaun_the_bichon¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥Ó¥·¥ç¥ó¥Õ¥êー¥¼¤Î¡Ö¥·¥çー¥ó¤¯¤ó¡×¤È¡¢Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Î¤ª»Ò¤µ¤óÃ£¤È¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öshaun_the_bichon¡×¤µ¤Þ
