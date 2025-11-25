¿·¼Ö16Ëü±ß¡ª ¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×È¯É½¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¤ËºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª ¡È¸¶ÉÕ°ì¼ï¡É¥¯¥é¥¹¤Î¡Ö¿·¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡×ÌÜ»Ø¤¹¿··¿¡Ö¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¡×¤¬À¨¤¤¡ª
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤Ï2025Ç¯11·î19Æü¡¢»ÔÈÎÍ½Äê¤Î¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖJOG E¡Ê¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¡Ë¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢50cc°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ä¶µ¬À©¤Î¸·³Ê²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Î¿·¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿ÅÅÆ°¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡Æ±Ç¯12·î22Æü¤è¤êÅìµþ¡¦Âçºå¤ÎÃÏ°è¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¤¤¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¤ÎºÇ¤â³×¿·Åª¤ÊÅÀ¤Ï¡¢Æ°ÎÏÍÑÅÅ¸»¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À¤¬³«È¯¤·¤¿¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖHonda Mobile Power Pack e:¡×¤ò¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤ÎÆóÎØ¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¤Ë¥Û¥ó¥À¤È¥ä¥Þ¥Ï¤¬¶¦ÄÌ»ÅÍÍ¤Î¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÍÑ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤ÎOEM¶¡µë¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¤Ï¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Âè1¹æ¡£
¡¡À½Â¤¤Ï¥Û¥ó¥À¤¬Ã´Åö¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±»þ¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀ½ÉÊ»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÇÓ½ÐÎÌ¤Î¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅÅÆ°²½¤È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤È´Ä¶µ¬À©¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¤Ï¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¡õ¥´¡¼¤¬Â¿¤¤³¹Ãæ¤Ç¤Î°ÜÆ°¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸åÎØ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¤¥ó¥Û¥¤¡¼¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢1½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï30km¡¿hÄêÃÏÁö¹Ô¤Ç53km¤ò¼Â¸½¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤òÊä´°¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖGachaco¡Ê¥¬¥Á¥ã¥³¡Ë¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥À¡¼¤Ï½¼ÅÅ¤òÂÔ¤Ä»þ´Ö¤Ê¤¯¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÍøÊØÀ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢º£²ó¤Ï¼ÖÂÎ¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¤Ë¤ÏGachaco¤È¤ÎÍ½þ·ÀÌó¤¬É¬¿Ü¡£
¡¡¸½ºß¤ÎGachaco¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÀßÃÖ¥¨¥ê¥¢¡ÊÅìµþÅÔ¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡ËÆâ¤Î¼è°·Å¹¤ËÈÎÇä¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·2026Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿ÄÌ¾ïÈÎÇä¤â·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁõÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿½¼¼Â¤·¤¿µ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢Á°¸åÏ¢Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¤äLED¥é¥ó¥×Îà¡¢»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾®Êª¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥È²¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢USB Type-AÃ¼»ÒÂÐ±þ¤Î½¼ÅÅ¥½¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÈ÷¤¨¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥Ï¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°Í×ÁÇ¤ÈEV¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¿ÊÀ¤òÍ»¹ç¡£
¡¡Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÎòÂå¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¿Íµ¡´±Ç½¡×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥ê¥¢¤Î¥Ç¥«¡¼¥ë¤Ê¤É¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¥¸¥ª¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÊÀè¿ÊÀ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï15Ëü9500±ß¤È¡¢Ãæ¸Å¤Î¸¶ÉÕ¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤¬¹âÆ¤¹¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¶Ë¤á¤Æ¼êº¢¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿··¿¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥·¥§¥¢·ÀÌó¤¬É¬¿Ü¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â°Â¤¤¡ª¡×¡Ö¡ØE-Vino¡Ù¤¬31Ëü±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È15Ëü±ßÂå¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ï¶Ã¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÎô²½¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ò´¹¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉ¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖGachaco¼è°·Å¹¤¬Ìµ¤¤ÃÏÊý¤Ç¤Ï»È¤¨¤Ê¤µ¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤ÐÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖGS¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¤â¸ò´¹ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÃÖ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÐÎÉ¤µ¤½¤¦¡×¡ÖÂæÏÑ¤Ë¤¢¤ëÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ï´°Á´¤ËÉáµÚ¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¾õ¶·¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Á¥ç¥¤¥Î¥ê¤ËºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡Ö¸¶ÉÕ¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö³¹¤Î¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¤ÏÀÅ¤«¤Ç¥È¥ë¥¯¤Î¤¢¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤ÎÀ¼¤âÂç¤¤¯¡¢¿··¿¥¸¥ç¥°¥¤¡¼¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÆóÎØ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÆ°²½¤È¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë»î¶âÀÐ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£