¥¹¥Èー¥Ö¤«¤éÌÓÉÛ¤Ë°ú²Ð¤«¡Ä¿²¤¿¤¤ê¤Î76ºÐ½÷À¤¬±¦Â¦¤Î¸ª¤«¤éÂ¤Þ¤Ç¥ä¥±¥É¤·½Å½ý ½é´ü¾Ã²Ð¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿Â©»Ò¤âÈÂÁ÷
¡¡»°½Å¸©Ì¾Ä¥»Ô¤Î½»Âð¤Ç24Æü¸á¸å¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î²Ð¤¬ÌÓÉÛ¤Ë°ú²Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»¿Í¤Î¹âÎð½÷À¤¬±¦È¾¿È¤ò¥ä¥±¥É¤¹¤ë½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¸á¸å5»þÁ°¡¢Ì¾Ä¥»Ô¤Ä¤Ä¤¸¤¬µÖËÌ3ÈÖÄ®¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¡ÖÊì¤¬¤ä¤±¤É¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¥¹¥Èー¥ÖÁ°¤ÎÌÓÉÛ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½»¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢½»¿Í¤Î76ºÐ¤Î½÷À¤¬±¦Â¦¤Î¸ª¤«¤éÂ¤Þ¤Ç¤ò¥ä¥±¥É¤¹¤ë½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢Æ±µï¤¹¤ëÂ©»Ò(51)¤¬½é´ü¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿ºÝ¤Ë±ì¤òµÛ¤Ã¤Æ¹¢¤ò¤ä¤±¤É¤·¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½÷À¤Ï¿²¤¿¤¤ê¤Ç¡¢Â©»Ò¤¬¶á½ê¤Ë³°½Ð¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥Èー¥Ö¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌÓÉÛ¤ä¾ö¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
