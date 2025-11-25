¡Ö²¶¤¬²þ³×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬É¬¤º¥À¥á¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡ÖÃæ´Ö´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤¬¾Ã¤¨¤¿¡×
¡Ö¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÇÛÎ¸¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4500¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¡Ö»ÅÁÈ¤ß¤Ç²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë¶È¡¦¶È³¦¡¦¸Ä¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¡Ö²¶¤¬²þ³×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í
¡¡Å¾¿¦ÌÌÀÜ¤äÆþ¼Ò»þ¤Î°§»¢¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÉô½ð¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤Ë¸ì¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¼þ°Ï¤Î¶õµ¤¤ÏÅà¤ê¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö²þ³×Àë¸À·¿¡×¤Î¼Ò°÷¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤É¤³¤í¤«º®Íð¤ò¾·¤¯¥±¡¼¥¹¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡Ö²þ³×¡×¤ò·Ç¤²¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò²á¿®¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë
¡Ö²þ³×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢²áµî¤ËÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤¬¤É¤ó¤ÊÊ¸Ì®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤òËº¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ°¤±¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤·¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤ÏÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¸½ºß¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤â°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡ÖÁ°¿¦¤Ç¤Ï¤³¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢È¿È¯¤òÀ¸¤à¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯Á°¤Ë
¡¡²þ³×¤Ë¤ÏÉ¬¤º¡ÖÄË¤ß¡×¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤È¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¡Ö²¶¤¬ÊÑ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÆþ¼ÒÁá¡¹¤Ë¸ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¤¹¤ÃÈô¤Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¶õµ¤¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¡¢¸ÉÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
²þ³×¤Ë¤Ï¡Ö¸½¾ìÍý²ò¡×¤¬ÉÔ²Ä·ç
¡¡ËÜÅö¤Ë¸½¾ì¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¸½¾ì¤òÍý²ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤¬Âè°ì¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Î¶ìÏ«¤ä»ö¾ð¤òÃÎ¤í¤¦¤È¤â¤»¤º¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¼«¸ÊËþÂ¤Ç¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Ï¸ý¤À¤±¤ÇÀ®²Ì¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢¼þ°Ï¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ³×¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤à¡×¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë
¡¡ÁÈ¿¥¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤È¿®Íê¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤êÂçÀ¼¤Ç¡ÖÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¶«¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¸½¾ì¤òÍý²ò¤·¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÃç´Ö¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¡Ö¥À¥á¼Ò°÷¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4500¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×178ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£