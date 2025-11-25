TWICE¡¦¥¸¥Ò¥ç¡¢¡ÈÄ¶¥ß¥Ë¾æ¡É¥Ü¥È¥à¥¹¤ÇÀ¸µÓÁ´³«¤Ë¡ª¾®ÇþÈ©ºÝÎ©¤ÄÂÀ¤â¤â¥¯¥í¥¹SHOT¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¸¥Ò¥ç¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê½©¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥Ò¥ç¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤¬¹Ô¤¯¶»¸µ¥¶¥Ã¥¯¥ê°áÁõ
µî¤ë11·î22Æü¡¢¥¸¥Ò¥ç¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Ü¥ó¤Î³¨Ê¸»ú¤Ê¤É¤òÄÖ¤ê¡¢Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¸¥Ò¥ç¤¬¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖValentino¡Ê¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î¡Ë¡×¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà½÷¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Î¤¿¤á¤ËÂæÏÑ¤Ë½Ð¹ñ¤·¤¿¤È¤¤Î¥ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Î¤Ê¤«¤Î¥¸¥Ò¥ç¤Ï¡¢²ÖÊÁ¤È¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¤äÂç¤Ö¤ê¤Ê¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¤òÃå¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥Ã¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÈà½÷¤ÎÈþ¤·¤¤µÓ¤ò¸«¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥ë¥Ã¥¯¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥Ò¥ç¿À¡×¡Öµ±¤«¤·¤¤¡×¡Ö1ÈÖÈþ¤·¤¤½÷À¤Ç¤¢¤ëµ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥Ò¥ç¤¬½êÂ°¤¹¤ëTWICE¤Ï¸½ºß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÖTWICE¡ãTHIS IS FOR¡äWORLD TOUR¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£
¡þ¥¸¥Ò¥ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Ò¥ç¡£¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×TWICE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ2015Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ò¸Ø¤ë¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£ÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯Í¥¤·¤¤À³Ê¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¤¸¯¤¤¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØZONE¡Ù¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£