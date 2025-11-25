¡Ú¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼2025¡ÛÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼&¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª
¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¸¥ã¥¬¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î15¡Á16Æü¤Î2Æü´Ö¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼2025¡Ù¤òÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¡ØÁÕ¤Î¿¹¥ê¥¾¡¼¥È¡Ù¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£
ÁÕ¤Î¿¹¥ê¥¾¡¼¥È¤ÏÂç¼¼»³¤ÎÏ¼¤Ë¤¢¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¡£¤³¤Á¤é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ø¼«Á³¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»î¾è¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢¹â¤µ5m¡¢ºÇÂç·¹¼Ð43ÅÙ¤ÎÀìÍÑ¥¹¥í¡¼¥×¤ò¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤Î±¿Å¾¤ÇÂÎ¸³¤¹¤ë¡Ø¥Ä¥¤¥ó¥Æ¥é¥Ý¥Ã¥É¡Ù¡¢°Ï©Áö¹Ô¤òÁÛÄê¤·¤¿µ¿»÷ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ø¥ß¥Ë¥Æ¥é¥Ý¥Ã¥É¡Ü¥Ð¥ó¥¯¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥³¡¼¥¹»î¾è¤ä¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¡¼¥Ê¡¼¸þ¤±ÎÓÆ»»î¾è¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢15Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¹ÓÃ«æÆÂç¤µ¤ó¡¢16Æü¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ª¤«¤â¤È¤¨¤ß¤µ¤ó¤¬¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¼¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ê½ÐÄ¥ÎÁÍý¿Í¤Î¥·¥§¥ÕWachi¡ÊÏÂÃÏ¡Ë¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡¢Ê²¤²Ð¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¤Î¾¾±ÊÍµ¾Ü¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë30ÉÃ¤ÇÈþ¤·¤¤±ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë²Ðµ¯¤³¤·¤Î¼ÂÁ©¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¤ò¼Â»Ü¡£
Á°½µ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ù¹ñÆâÍ½Áª²ñ¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤äÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤òÅ¸¼¨
²ñ¾ì¤Ë¤ÏºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥ª¥¯¥¿¡Ù¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ø¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò»²¹ÍÅ¸¼¨¡£Â¾¤Ë¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢Àº¹ª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥ß¥Ë¥«¡¼¥é¥¤¥É¤ä¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿ï«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥í¥´¥×¥ì¡¼¥È¤ä¾Æ¤°õÆþ¤ê¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ©ºîÂÎ¸³¡¢¿¹¤Ç½¸¤á¤¿ÀÐ¤äÌÚÊÒ¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¥í¥´¥Ô¥Ã¥¯ÉÕ¤ÂÝ¤Î¥Æ¥é¥ê¥¦¥à¡¢ÀÐÍÒ¤Ç¤Î¥Ô¥¶¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ËÁ¸±¿´¤òËþ¤¿¤¹Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ´¶¤·¤Ä¤Ä¡¢Âî±Û¤·¤¿ÁöÇËÀÇ½¤Ê¤É¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£