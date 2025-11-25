M5¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤ËÂÐ¹³¡©¡¡¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤¬¹âÀÇ½¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡ØG90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡Ù¸ø³«¡¡ÎÌ»º²½¤Î²ÄÇ½À¤â
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÎÆóÌÌÀ
¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Î¹âµé¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ï¡¢¿··¿¡ØG90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥»¥À¥ó¤ÎG90¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¹âÀÇ½¥ï¥´¥óÅÐ¾ì¡ª ¥»¥À¥ó¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡©¡Ú¥¸¥§¥Í¥·¥¹G90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈG90¥»¥À¥ó¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¡Û¡¡Á´26Ëç
¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Þ¥°¥Þ¡Ù¤Î¥í¡¼¥ó¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Áö¹ÔÀÇ½¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¾ÍèÅª¤ËBMW M5¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¤Ø¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØG90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ù
¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÀµ¼°¤Ê»ÔÈÎ²½·×²è¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É´´Éô¤ÏG90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÅêÆþ¤¬¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¤ÎG90¥»¥À¥ó¤Ï2021Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï²¤½£»Ô¾ì¡Ê±Ñ¹ñ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3.5L V6¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ380ps¤ª¤è¤Ó415ps¤Î2¤Ä¤Î»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¯¡¦¥É¥ó¥«¡¼¥ô¥©¥ë¥±»á¤Ï¡¢G90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥°¥Þ¤ÎÌ¤Íè¤È¤½¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥¿¥¤¥×¤ò³À´Ö¸«¤»¤ë¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Ì´¸«¤ë¤â¤Î¤ò¡¢¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤¬·Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥É¥ó¥«¡¼¥ô¥©¥ë¥±»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢G90¥¦¥£¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¼ÒÆâ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¤Ï¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¡¦¥¤¡¼¥Ó¥ë¡ÊDr Evil¡Ë¡×¤Ç¡¢Æ±»á¤¬¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤ËÉÕ¤±¤¿°¦¾Î¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤¬¡¢¥¸¥¥ëÇî»Î¤È¥Ï¥¤¥É»á¤Î¤è¤¦¤ÊÆóÌÌÀ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¤È¶õÎÏ½Å»ë¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥É¥ó¥«¡¼¥ô¥©¥ë¥±»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¤Î¼êÂÞ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Å´·ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Þ¥°¥Þ¤¬¥¸¥§¥Í¥·¥¹¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÄºÅÀ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
¥µ¥Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Þ¥°¥Þ¤Ï¡¢ÍèÇ¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¿··¿SUV¡ØGV60¥Þ¥°¥Þ¡Ù¤È¤È¤â¤Ë»ÔÈÎ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£¥¸¥§¥Í¥·¥¹¤Ï¸½¹Ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎÁ´¥â¥Ç¥ë¤Ë¹âÀÇ½¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤òÅêÆþ¤¹¤ë·×²è¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢GT3¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¿··¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡Ø¥Þ¥°¥ÞGT¡Ù¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£