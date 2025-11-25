Ãæ¹ñ¤ÇÉ¹Àã´Ñ¸÷¤¬¿Íµ¤¾å¾ºÃæ
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï11·î22Æü¡¢Æó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®Àã¡×¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È´Ñ¸÷¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡ÖÉ¹Àã´Ñ¸÷¡×¤Î¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£ËÌµþ»Ô±ä·Ä¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¹ñ²È¹â»³¥¹¥¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÆ±Æü¡¢Àµ¼°¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÌµþ¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¡¢¥¹¥¡¼°¦¹¥²È¤é¤Ï¥¹¥¡¼¤ò³Ú¤·¤àÂÔË¾¤Îµ¨Àá¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñ²È¹â»³¥¹¥¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤¡¢2025¡Á2026Ç¯¤ÎËÌµþÉ¹Àã¾ÃÈñ¥·¡¼¥º¥ó¤âÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ËÌµþ»Ô¤¬48¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥ê¥ó¥¯¤È¥¹¥¡¼¾ì¾ðÊó¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÉ¹Àã¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¬¥¤¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢»ÜÀß¸¡º÷¡¢Í½Ìó¡¢´ØÏ¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡¢¾ÃÈñ·ô¼õ¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£º£¸åµ¤²¹¤ÎÄã²¼¤ËÈ¼¤¤¡¢ËÌµþ¤Î¼çÍ×¥¹¥¡¼¾ì¤Ï¼¡¡¹¤ÈÂ¤Àãºî¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢º£·îËö¤«¤é12·î½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ½ç¼¡¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñËÌÅìÉô¤ÎµÈÎÓ¾Ê¤Ç¤Ï¡Ö¾®Àã¡×¤Î22Æü¡¢¿·¤·¤¤Àã¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«»Ï¤ò½Ë¤¦³èÆ°¤¬¾¾²Ö¸Ð¥¹¥¡¼¾ì¤Ç³«Ëë¤·¡¢5000¿Í°Ê¾å¤Î¥¹¥¡¼°¦¹¥²È¤¬¥²¥ì¥ó¥Ç¤ò³êÁö¤¹¤ë¶½Ê³¤òËþµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó´ü´ÖÃæ¡¢µÈÎÓ¾Ê¤Ç¤Ï¼ùÉ¹É¹Àãº×¤ê¤ä°ìÈÌ¸þ¤±É¹Àã¶¥µ»Âç²ñ¤Ê¤É800°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¡¼¾ì¤äÉ¹Àã´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¾ÃÈñ¥·¡¼¥ó¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿É¹Àã¾ÃÈñ·ô¤âÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹õÎ¶¹¾¾Ê²´Ã°¹¾»Ô¤Î¡ÖÃæ¹ñÀã¤Î¸Î¶¿¡×É÷·Ê¶è¤â¤³¤Î¤Û¤É³«±à¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹õÎ¶¹¾¾Ê¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢10Âç¥Æ¡¼¥Þ¥³¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢´Ñ¸÷µÒ¼õ¤±Æþ¤ì¿ô¤òÁ°Ç¯¤è¤ê10¡óÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë