¥ä¥¯¥ë¥È¡¢ÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¡¡Æâ»³¡Ø3¡Ù¡¢¶¶ËÜ¡Ø52¡Ù
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï24Æü¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿¤È¶¶ËÜÀ±ºÈ¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ø3¡Ù¤òÇØÉé¤¦Æâ»³¤Ï¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë¡¢3ÈÖ¤ÎÂÇ½ç¤ËÄêÃå¤·¡¢ÂÇÎ¨.262¡¢8ËÜÎÝÂÇ¡¢48ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÍèµ¨¤«¤é¤«¤Ä¤ÆÃæÂ¼ÍªÊ¿¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø52¡Ù¤òÃå¤±¤ë¡£3Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¡¢15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.125¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï91»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢ÂÇÎ¨.281¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢37ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¢§¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÇØÈÖ¹æÊÑ¹¹Áª¼ê
Æâ»³ÁÔ¿¿¡¡¡Ø33¡Ù ¢ª ¡Ø3¡Ù
¶¶ËÜÀ±ºÈ¡¡¡Ø93¡Ù ¢ª ¡Ø52¡Ù