ÊÆ¼çÆ³¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×³èÆ°½ªÎ»¡¡È¾Ç¯´Ö¡¢µòÅÀ¤Ç½»Ì±¤Î»à½ý¼ÔÂ³½Ð
¡¡¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¬¥¶¤Ç»Ù±çÊª»ñÇÛµë¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÊÆ¹ñ¼çÆ³¤Î¡Ö¥¬¥¶¿ÍÆ»ºâÃÄ¡×¤Ï24Æü¡¢³èÆ°¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£5·î²¼½Ü¤ËÇÛµë¤ò³«»Ï¸å¡¢ÇÛµëµòÅÀ¼þÊÕ¤Ç¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤Ç½»Ì±¤Î»à½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÏÊÆ¹ñ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÆâ¤ËÁÏÀß¤·¤¿·³Ì±Ä´À°¥»¥ó¥¿¡¼¤¬»Ù±ç¤ò°ú¤·Ñ¤°¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï3·î¤Ë¥¬¥¶¤Ø¤ÎÊª»ñÈÂÆþ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÄä»ß¤·¡¢¥¬¥¶¤Ç¤Ï¿ÍÆ»¾õ¶·¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤¿¡£ÇÛµëµòÅÀ¤Ë¤Ï½»Ì±¤¬»¦Åþ¤·¤Æº®Íð¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÎÈ¯Ë¤¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¹ñÏ¢¿Í¸¢¹âÅùÊÛÌ³´±»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢9·î¾å½Ü»þÅÀ¤ÇÇÛµëµòÅÀ¤äÊª»ñ¤ÎÍ¢Á÷¥ë¡¼¥È±è¤¤¤Ç2100¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£¹ñÏ¢¤ÏºâÃÄ¤ÎÇÛµëÊýË¡¤òÈóÆñ¤·¡¢½¾Íè¤Î¹ñÏ¢¼çÆ³¤ÎÊª»ñÇÛµë¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡ºâÃÄ¤ÏÈ¯É½¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1²¯8700Ëü¿©¤Î¿©ÎÁ¤òÇÛµë¤·¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ËÎ¬Ã¥¤â¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ï¥¬¥¶½»Ì±200Ëü¿Í¤ËÂÐ¤·1Æü1¿©¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤ÎÌ¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï11·î24Æü¡¢ËÌÉô¤Î·³»ÙÇÛÃÏ°è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ2¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£