»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡¢Éã¡¦Èø¾åµÆ¸ÞÏº¤È¤Î´Ø·¸¤ËÎÞ¡¡À±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ë
¡¡£²£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½÷Í¥¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤ÈÄ¹ÃË¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦Èø¾åâÃ½¨¡Ê¤Þ¤Û¤í¡Ë¤¬½Ð±é¡£Àê¤¤»Õ¤ÎÀ±¤Ò¤È¤ß¤µ¤ó¤ËÀê¤ï¤ì¡¢»ûÅç¤¬Éã¤Ç¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦£·ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤È¤Î´Ø·¸¤ËÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À±¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¡£¾¯Ç¯¤ÎÀ±¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¡¢¾¯Ç¯¤ß¤¿¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡×¤È¤·¤Î¤Ö¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤°û¤ó¤À¤·¡¢¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤ÆÏ©ÃÏ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥Ï¥Á¥ã¥á¥Á¥ã¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉã¤Á¤ã¤ó¤Î¼Çµï¤À¤±¤ÏËè²ó¡¢½éÆü¡¢ÃæÆü¡¢Àé½©³Ú¤ÏÁ´Éô¸«¤Æ¤¿¤·¡¢Éã¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢À±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°äÅÁ¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼£±£²£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¡×¤È¡¢Éã¤ÎµÆ¸ÞÏº¤È¤·¤Î¤Ö¤Î´Ø·¸¤òÉ½¸½¡£¡Ö¤À¤±¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡£¡Ê£²¿Í¤È¤â¡ËÉÔ´ïÍÑ¤À¤«¤é¥¤¥é¥¤¥é¤·¤ÆÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤Æ¡ØÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤·¤Î¤Ö¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¡¢¡ÖÊì¡Ê½÷Í¥¤ÎÉÙ»Ê½ã»Ò¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÁ´¤¯²ñÏÃ¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£Â©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¡×¤È¡¢Éã¤È£²¿Í¤¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ëº§¸å¤ÏÉ×¤Î¥í¡¼¥é¥ó¡¦¥°¥Ê¥·¥¢»á¤¬½á³êÌý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤·¤Î¤Ö¤ËÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¸«¤¿¤é¼«Ëý¤ÎÌ¼¤Ç¤¹¡£Á´Á³ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢´°Á´¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È¤«¡ØÂç¹¥¤¤À¤è¡Ù¤È¤«ÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤Î¤Ö¤ÎÌÜ¤Ï¥¦¥ë¥¦¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£