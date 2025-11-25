¡Ò½é¤Î½÷À¼ÒÄ¹¡Ó¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¼ÒÄ¹¡¦Ë¾·î Èþº´½ï¤Î¡Ö¡Ø·ò¹¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ù¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¡ª¡×
¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÍÍ¡¹¤Ê»È¤¤Êý¤òÄó°Æ
¡¡――¡¡¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥ª¥¢¥·¥¹¤ò¹çÊ»¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¶È³¦¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ë¾·î¡¡¤¨¤¨¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÅ¾´¹´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÁí¹ç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡±¿Æ°¤Ï¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡£µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤À¤±±¿Æ°¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡――¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç±¿Æ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¡¡Ë¾·î¡¡¤Ï¤¤¡£·ë¶É¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤äÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤±¤ÐËè²óÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ê¤é¡¢°ìÄê¤Î·î²ñÈñ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥à¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥×ー¥ë¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡£¤³¤³¤ÏÌµÎÁ¤ÇWi-Fi¡Ê¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ª²È¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡――¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Ë¾·î¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±¿Æ°¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Öー¥à¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥«ー¥Ö¥¹¤µ¤ó¤È¤«¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Î¥¸¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÅ¹·¿¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥×ー¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áí¹ç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÅö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç
¡¡――¡¡¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥ª¥¢¥·¥¹¤ò¹çÊ»¤·¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¶È³¦¤ÎÇä¾å¹â¤Ç¼ó°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Ë¾·î¡¡¤¨¤¨¡£¤Þ¤µ¤Ëº£¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ëÅ¾´¹´ü¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÁí¹ç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡±¿Æ°¤Ï¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤â¤Ë±¿Æ°¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¡£µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤À¤±±¿Æ°¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡――¡¡¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ç±¿Æ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡©
¡¡Ë¾·î¡¡¤Ï¤¤¡£·ë¶É¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤äÁ¬Åò¤Ë¹Ô¤±¤ÐËè²óÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹¤Ê¤é¡¢°ìÄê¤Î·î²ñÈñ¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ê¥µ¥¦¥Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥à¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢¥×ー¥ë¤Ê¤É¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÌ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¤ªÆÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¢¤È¤Ï¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤òÊ»Àß¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¾ì½ê¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥¹¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡£¤³¤³¤ÏÌµÎÁ¤ÇWi-Fi¡Ê¥ï¥¤¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤·¡¢»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢·ä´Ö»þ´Ö¤òÍøÍÑ¤·¤Æ´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ª²È¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢»Å»ö¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡――¡¡¤½¤¦¤¤¤¦»È¤¤Êý¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
¡¡Ë¾·î¡¡¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê±¿Æ°¤Ï¥Ïー¥É¥ë¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤À¤±¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥µ¥¦¥Ê¤Ï¥Öー¥à¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ï½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥«ー¥Ö¥¹¤µ¤ó¤È¤«¡¢24»þ´Ö±Ä¶È¤Ç¶Ú¥È¥ì¤Î¥¸¥à¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¨¥Ë¥¿¥¤¥à¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÅ¹·¿¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥×ー¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤â¤¢¤ë¡£¥µ¥¦¥Ê¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥ïー¥¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤â¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»È¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áí¹ç·¿¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤ÎÅö¼Ò¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤ÏËÜ»ï¤Ç