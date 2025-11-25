¡ÚFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Û¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤ÇÌÄ¤é¤¹¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤Þ¤¿±ÑÍº¤¬ÃÂÀ¸ ¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¤¬£²»î¹ç£µÆÀÅÀ¤ÎÂç³èÌö
Âè76²ó¡¡¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È
¡¡Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ë¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Àï½Ñ¡¢¥×¥ì¡¼Ê¬ÀÏ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¾Éô¸¬»Ê»á¤¬¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡£×ÇÕ²¤½£Í½Áª¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á£²»î¹ç¤Ç£µ¥´¡¼¥ë¤ÈÂç³èÌö¤·¤¿FW¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¤¬±ÑÍº¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤â¤¦Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÁû¤®¤Ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÇ®¶¸Åª¤Ê¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿¿¿ñ¤Ë¤âÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡£×ÇÕ²¤½£Í½Áª¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÀï¤Ç£²¥´¡¼¥ë¡¢Â³¤¯¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø²¡¤·¾å¤²¤¿¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿·À¤Âå¤Î¥¯¡¼¡¦¥Õ¡¼¥ê¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
£×ÇÕÍ½Áª¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¡¡photo by Getty Images
¡¡¥¯¡¼¡¦¥Õ¡¼¥ê¥ó¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¥±¥ë¥È¿ÀÏÃ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÈ¾¿ÀÈ¾¿Í¡£¥®¥ê¥·¥ã¿ÀÏÃ¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¢¥á¥½¥Ý¥¿¥ß¥¢¿ÀÏÃ¤Î¥®¥ë¥¬¥á¥·¥å¤ÈÊÂ¤Ö±ÑÍº¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ë¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¥¯¡¼¡¦¥Õ¡¼¥ê¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¸½¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡1994Ç¯¥¢¥á¥ê¥«£×ÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤À¤Ã¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò·âÇË¡£¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥È¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ï¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤Î¾ÝÄ§¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2002Ç¯Æü´Ú£×ÇÕ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥É¥¤¥ÄÀï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥í¥Ó¡¼¡¦¥¡¼¥ó¤¬·àÅª¤ÊÆ±ÅÀÃÆ¤ò·è¤á¤Æ±ÑÍº¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¢¤È¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ËPKÀï·èÃå¤Ç¼¡¤Ø¿Ê¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌµÇÔ¤Î¤Þ¤ÞÂç²ñ¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2015Ç¯¤Î²¤½£Áª¼ê¸¢Í½Áª¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë£×ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥Ä¤òÇË¤ê¡Ö´ñÀ×¤ÎÌë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢·è¾¡¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥í¥ó¥°¤â¡Ö¥¯¡¼¡¦¥Õ¡¼¥ê¥ó¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¾×·âÅª¤Ê£µ¥´¡¼¥ë¤ÇÍèÇ¯¤Î£×ÇÕ¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¥Ñ¥í¥Ã¥È¡£¥À¥Ö¥ê¥ó¶õ¹Á¤ÎSNS¤Ï¡Ö¥È¥í¥¤¡¦¥Ñ¥í¥Ã¥È¶õ¹Á¤Ë²þÌ¾¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¤È¤Ð¤·¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¹ñÌ±Åª±ÑÍº¤Ë²¡¤·¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¼Â¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ú¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï£×ÇÕ¤Ë²áµî£³²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½é½Ð¾ì¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¡¼¡¦¥Á¥ã¡¼¥ë¥È¥ó´ÆÆÄ¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤¿1990Ç¯¥¤¥¿¥ê¥¢£×ÇÕ¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥ª¥é¥ó¥À¤È¤Î£³»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ°ú¤Ê¬¤±¤Æ¥Ù¥¹¥È16¤Ø¿Ê½Ð¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤â¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¤È°ú¤Ê¬¤±¤ÆPKÀï¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¤Ø¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï³«ºÅ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ë£°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢Âç·òÆ®¤À¤Ã¤¿¡££´Ç¯¸å¤Î¥¢¥á¥ê¥«£×ÇÕ¤â¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Ë£°¡Ý£²¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ£³²óÌÜ¤Î2002Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¤Ï¡¢Àè½Ò¤Î¤È¤ª¤êÌµÇÔ¤Î¤Þ¤Þ¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÇÔÂà¡£
¡¡£×ÇÕ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¡¢¼Â¤ËÉé¤±¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤¢¤ë¡£Éé¤±¤ÆË½¤ì¤ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤ª¤é¤º¡¢¤¤¤Ä¤âÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Àï¤Ã¤¿Áª¼ê¤ò¤Í¤®¤é¤¤¡¢Èà¤é¤Î²Î¤ò³§¤Ç²Î¤¤¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÈÎÐ¤ÈÇò¤Î¹ñ´ú¿§¤Î¥Ø¥ó¥Æ¥³¤ÊË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤ÆÍÛµ¤¤ËÍÙ¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¾¡ÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤À¡££×ÇÕ¤ÏÌ±Â²¤Î·èµ¯½¸²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬º²¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¡£Í¥¾¡¤òµÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¯¹ë¹ñ¤Ê¤É¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÍ¥¾¡¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¡¢Èà¤é¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¿Í¸ýÌó520Ëü¿Í¡££×ÇÕ½Ð¾ì¤Ï£³²ó¤Ç²¤½£Áª¼ê¸¢½Ð¾ì¤â£³²ó¡£ÂçÉñÂæ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤À¤±½Å¤ß¤â¤¢¤ë¡£À²¤ìÉñÂæ¤À¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Î¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë£³ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¥Ñ¥í¥Ã¥È¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ì°Ê¾å¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Ìë¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÁ°¤Î¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÀï¤Ç¤âÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ò¼«¤é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Àï¤Ï¡¢¤Þ¤¿³ÊÊÌ¤Î»×¤¤¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤ï¤º¤«£³Ê¬¤Ç¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢15Ê¬¤ËPK¤«¤é¥Ñ¥í¥Ã¥È¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ò¥²¥Ã¥È¡£¤·¤«¤·37Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤Ï°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¸½¤ï¤ì¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼Í¥Àª¤Ç¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢80Ê¬¤Ë¤Þ¤¿¤â¥Ñ¥í¥Ã¥È¤¬¥´¡¼¥ë¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Á¥Ã¥×¤µ¤»¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤â½ª¤ï¤ê¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢°ú¤Ê¬¤±¤Ê¤é¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¤ÎÆ»¤òÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¡¢GK¤â¹¶·â¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¥Ï¥¤¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¥º¤¬¶¥¤êÍî¤È¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¥Ñ¥í¥Ã¥È¤Ï¡¢GK¤ÎÁ°¤Ç¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÂ¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÂÎ¢¤ÇÃ¡¤¤¤ÆGK¤Î²¼¤òÈ´¤¤¤Æ·è¾¡ÅÀ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Þ¤ë¤Ç£×ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¤âÂçµó¤·¤Æ±þ±ç¤Ë»²¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢Áª¼ê¤â¤³¤ì¤ò¸«¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡££×ÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Î¶¯¹ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤À¤í¤¦¡£¡ÚÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤¬Àï¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Û
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤ÏÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¡£
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¸Ø¤ê¹â¤¯Àï¤¤¡¢·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤¡£Äü¤á¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡Äü¤á¤Ê¤¤¤¬¤æ¤¨¤Î·àÅª¤Ê½ªÎ»´ÖºÝ¤ÎÆÀÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤È¤Ï¼ñ¤ò°Û¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï·è¤·¤ÆÄü¤á¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÄÇ½À¤ËÅÒ¤±¤ë¡£¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ïµ»½ÑÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÄÌ¤¹¹çÍýÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Î£±ÉÃ¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤«¤º¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë·è¤·¤ÆÄü¤á¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¸Ø¤ê¤Èº²¤ò¼¨¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¾¡Íø°Ê¾å¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌÜÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤ÉÊ³¤¤Î©¤Ä¡£¤à¤·¤í¤½¤Î½Ö´Ö¤³¤½¤¬¸«¤»¾ì¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë±ÑÍº¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£±ÑÍº¤¿¤Á¤Ï¥¯¡¼¡¦¥Õ¡¼¥ê¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤¿¤È¤¨°ìÌë¸Â¤ê¤Î±ÑÍº¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â´Ø·¸¤Ê¤¤¡£±Ê±ó¤ËÈà¤é¤ÎÊª¸ì¤Î±ÑÍº¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÀÏÃ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤Â³¤±¡¢¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤Î¤Ê¤¤Àï¤¤¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤ë¤«¤é±ÑÍº¤Ê¤Î¤À¡££´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î£×ÇÕ¤ÇºÇ½ªÅª¤Ë¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï£±¥Á¡¼¥à¤À¤±¡£Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¤É¤³¤«¤ÇÉ¬¤ºÇÔËÌ¤¹¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡¤Ä¤³¤È°Ê³°¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÍýÍ³¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ï¤¤¤Ä¤â¤½¤ì¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤È¤ÏËÜÍè¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
